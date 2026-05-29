Pronostici Roland Garros, esame Comesana per un Berrettini ritrovato

Pronostico Berrettini-Comesana al Roland Garros: l’analisi tecnica e le previsioni sul match di sabato che mette in palio un posto agli ottavi di finale.

L’inaspettata e dolorosa uscita di scena di Jannik Sinner ha inevitabilmente cambiato il volto e l’anima di questo Roland Garros. In particolar modo per il pubblico italiano, considerando che l’eliminazione del numero 1 del mondo al secondo turno ha lasciato un vuoto che, lì per lì, era parso incolmabile. Ma il tennis è uno sport imprevedibile, tanto è vero che, nell’arco della stessa giornata, il testimone dei sogni azzurri è finito dritto nelle mani di Matteo Berrettini.

Sul romano, che nel 2021 aveva fatto sognare il Paese approdando in finale a Wimbledon, si sono all’improvviso riacceso tutti i riflettori. Una pressione enorme che il tennista ha saputo trasformare, risultati alla mano, in benzina pura. Già nella prima uscita parigina aveva mostrato una ferocia agonistica e una presenza mentale che non si vedevano da tantissimo tempo, doti da leader vero che lo hanno eletto a nuovo punto di riferimento della spedizione a Parigi.

Nella gara contro Arthur Rinderknech, tuttavia, si sono rivisti sprazzi di quel “vecchio” martello che, diciamoci la verità, era mancato un po’ a tutti. La sua prestazione contro il padrone di casa, sul palcoscenico dello Chatrier, è stata decisamente convincente. Lo ha breakkato in apertura in ciascuno dei 3 set, senza mai indugiare e senza mai perdere la concentrazione. La speranza, dunque, è che possa fare il bis sabato 30 maggio, giorno in cui è previsto il faccia a faccia contro Francisco Comesana. In palio c’è un posto negli ottavi di finale, ma la battaglia sarà tutt’altro che semplice. L’argentino è un cliente scomodo, un lottatore che sulla terra battuta si esalta, come si evince dal fatto che abbia messo alla porta, nell’ultimo turno, l’azzurro Luciano Darderi, trascinandolo in una maratona da ben 5 set. Potrebbe pagare dazio, dunque, sul piano della freschezza fisica dopo le fatiche del turno precedente, ma solo a patto che il finalista di Wimbledon 2021 faccia tutto come si deve.

Berrettini-Comesana: il pronostico

Berrettini e Comesana non si sono mai affrontati, per cui si tratta di una sfida inedita. Nonostante l’assenza di indizi circa il possibile epilogo, l’analisi tecnica e il momento di grande fiducia emotiva spingono i favori del pronostico dalla parte del tennista italiano. Se Matteo riuscirà a mantenere le percentuali della prima di servizio su livelli alti, l’esplosività dei suoi colpi d’inizio gioco sarà un fattore troppo pesante da gestire per Comesana. L’atteggiamento da trascinatore mostrato in questa settimana fa la differenza, motivo per cui ci aspettiamo che l’azzurro riesca a conquistare il pass per gli ottavi di finale. Ci aspettiamo una sua vittoria, ma non in 3 set: ne servirà almeno 1 in più contro l’argentino in versione deluxe che si è visto contro Darderi.