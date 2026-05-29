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Pronostico Vasco da Gama-Atletico Mineiro: obiettivo sorpasso

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Vasco-Atletico Mineiro è una partita della diciottesima giornata del Brasileirao e si gioca domenica: tv, probabili formazioni, pronostico.

Divise in classifica da un solo punto, Vasco e Atletico Mineiro si giocano un poco di tranquillità in questa partita. Sì, perché la classifica non è bellissima per nessuno, parliamo della parte bassa, anche se oggettivamente non è che ci sia il rischio di prendersi qualcosa di diverso, semmai, di un campionato anonimo.

Pronostico Vasco-Atletico Mineiro
Pronostico Vasco-Atletico Mineiro: obiettivo sorpasso (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Contro il Barrasca nel corso della settimana il Vasco ha vinto e lo ha fatto bene centrando la qualificazione alla fase successiva della Copa Sudamericana. E ha messo fine soprattutto a tre sconfitte di fila che avevano fatto un poco impaurire l’ambiente. Messo alle spalle, quindi, il momento delicato, adesso si spera che le cose possano andare in maniera diversa anche in campionato. Tre vittorie nelle ultime quattro partite invece per il Mineiro, una squadra che pare stia bene. Ma fuori casa fatica, con tre sconfitte – e un pareggio – nelle ultime cinque. Su questo campo inoltre per gli ospiti la vittoria manca addirittura dal 2019, quindi è quasi un tabù. Una situazione che ci pare chiara e delineata, insomma. Crediamo che il Vasco possa riuscire nel sorpasso.

Come vedere Vasco-Atletico Mineiro in diretta tv e in streaming

La sfida valida per la diciottesima giornata del Brasileirao Vasco-Atletico Mineiro, in programma domenica alle 21, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

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Il pronostico

Non ci aspettiamo chissà quale spettacolo. Anzi. Ci aspettiamo solamente una vittoria del Vasco – in una gara da meno di tre reti complessive – e senza nessuna possibilità per il Mineiro di venirne a capo. Questa trasferta è un tabù.

Le probabili formazioni di Vasco-Atletico Mineiro

VASCO (4-1-4-1): Leo Jardim; Tche Tche, Cuesta, Robert, Cuiabano; Cuan Barros; Adson, Rojas, Thiago, Gomez; Spinelli. 
ATLETICO MINEIRO (3-4-3): Everson; Natanael, Tressoldi, Alonso; Cuello, Maycon, Victor Hugo, Lodi; Minda, Bernard; Cassierra.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0
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