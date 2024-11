Tennis, matrimonio in top ten: chi è la fidanzata di Casper Ruud

Chi è Maria Galligani, la ragazza con cui Casper Ruud convolerà presto a nozze.

Il suo sogno di vincere le Finals è andato a schiantarsi contro il talento, assolutamente innegabile, del nostro Jannik Sinner. Casper Ruud, però, non si è perso d’animo. Con il suo rassicurante sorriso sempre stampato in faccia, ha salutato il pubblico di Torino ed è corso a fare i bagagli. All’orizzonte, del resto, c’era qualcosa di ancor più importante, forse, di una coppa.

Il norvegese aveva grandi progetti, infatti, per il post-Finals. E non ci riferiamo solo alla vacanza in sé, che pure il tennista si è meritato, nonostante questa non sia stata una delle sue stagioni più brillanti. Ci riferiamo, semmai, al fatto che il top ten covava già da tempo un’idea alla quale, finalmente, ha dato concretezza. Lo ha fatto in un paradiso tropicale, presumibilmente alle Maldive, nella speranza di poter coronare un sogno ancor più significativo di quello di laurearsi maestro tra i maestri.

Casper Ruud, dopo anni di fidanzamento, ha chiesto la mano della sua dolce metà. La ragazza, come nella più bella delle favole, ha accettato la sua proposta, ragion per cui presto convoleranno a nozze. Non sappiamo di preciso quando, essendo loro molto riservati e non avendo mai condiviso con i tifosi, men che meno con il popolo dei social, troppi dettagli relativi a questa lunga ed appagante storia d’amore.

Casper Ruud si sposa: tutto quello che c’è da sapere su Maria Galligani

C’è un’altra curiosità, invece, che siamo in grado di soddisfare. Molti si staranno chiedendo chi è la fidanzata di Casper Ruud, avendo lei sempre mantenuto un bassissimo profilo e non essendo, a differenza di altre wag, mediaticamente esposta.

Quindi, eccovi accontentati: il suo nome è Maria Galligani e, come avrete certamente intuito, pur essendo norvegese come il tennista non ha origini totalmente scandinave. C’è un po’ d’Italia, anzi, nel Dna di questa aspirante psicologa, bionda e bella come il sole ma, al tempo stesso, molto semplice e genuina. Quasi acqua e sapone, oseremmo dire.

Proviene da una dinastia di commercianti ed è una di quelle fidanzate che, pur senza fare nulla di plateale, è sempre e comunque vicina al suo campione del cuore. Il matrimonio si farà, dunque, ma non aspettatevi album fotografici e resoconti dettagliati delle nozze: riservati come sono, sarà sicuramente una cerimonia molto intima ed easy. E, in assenza di flash e paparazzi, saranno i loro sorrisi, di sicuro, ad illuminare la giornata.