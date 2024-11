Lotto, la fortuna fa 18: il vecchio trucco funziona ancora

Lotto, se la tua filosofia è “Meglio abbondare”, allora c’è qualcosa che devi assolutamente sapere.

In linea di massima, lo scorrere del tempo ha di fatto scardinato alcune delle più antiche credenze relative al mondo del gioco d’azzardo. Una su tutte: l’ipotesi, vale a dire, che comprare un maggior numero di Gratta e vinci – o giocare, allo stesso modo, più schedine al Lotto o al Superenalotto – possa essere di per sé garanzia di successo.

Non è così, naturalmente. Certo, fisiologicamente più tagliandi si comprano e più chance si hanno di beccare un biglietto vincente, ma non c’è alcuna regola scritta che garantisca denaro a volontà ai più temerari e coraggiosi che decidono di comprare tanti tagliandi della lotteria istantanea. Eppure, a gran sorpresa, a volte questo vecchio trucco funziona ancora. E lo sa bene una nonna che vive al di là dell’Oceano e che, qualche giorno fa, ha finalmente gioito perché la fortuna ha bussato alla sua porta.

La donna in questione vive a Yakima, nello Stato di Washington e non era nuova al gioco d’azzardo. Le piace, di tanto in tanto, tentare il colpo grosso: ci sono dei numeri che hanno per lei un significato speciale e li mixa, a suo piacimento, ogni volta che decide di giocare una combinazione vincente, nella speranza di sbancare.

Lotto e Superenalotto, abbondare conviene? A lei l’arduo responso

Così ha fatto anche la scorsa settimana, quando, durante una “spedizione” al Marketfresh Meadowbrook di Wray, ha deciso di compilare anche alcune schedine del Match 4, una lotteria ad estrazione particolarmente in voga a quelle latitudini, in stile Lotto e Superenalotto.

Quel giorno ha addirittura esagerato: ha giocato i suoi numeri fortunati per un totale di 18 volte, mai pensando che la sua temerarietà potesse essere premiata. E invece, la sera dell’estrazione ha scoperto che il vecchio trucco dell’ “abbondanza” è ancora attualissimo. Con la sua combinazione si è beccata 18 premi, per un totale di 180mila dollari.

“È stato emozionante – ha raccontato ai funzionari della lotteria – in un modo davvero incredibile, perché non ti aspetti di centrare mai tutti e sei. Sei numeri al Powerball – si è lanciata in questo paragone, effettivamente calzante – sono… le probabilità sono che morirai prima… Uscirai e verrai colpito da un fulmine prima di vincere quello”. I premi in palio al Match 4 non saranno ricchi quanto quelli del Powerball, magari, ma chi si accontenta, si sa, gode sempre più di tutti.