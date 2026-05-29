Pronostico Gremio-Corinthians: incombe lo spettro della zona rossa

Gremio-Corinthians è una partita della diciottesima giornata del Brasileirao e si gioca sabato alle 22:30 (ora italiana): diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

In settimana al Gremio non è riuscito il sorpasso sul Montevideo City Torque, che così è rimasto in vetta al girone di Sudamericana, a +2 sul club di Porto Alegre, costretto invece a disputare i playoff per proseguire l’avventura nella seconda competizione internazionale per ordine di importanza. La squadra di Luis Castro si è dovuta accontentare di un pareggio pirotecnico con gli uruguaiani, andati per ben due volte in vantaggio e raggiunti al minuto 89 da un gol di Carlos Vinicius, poi espulso in un finale assai concitato.

Le emozioni non erano mancate neppure contro il Santos (3-2) nell’ultima giornata del Brasileirao. In quella circostanza il Gremio era riuscito a completare la rimonta, interrompendo un digiuno di successi in campionato che durava da oltre un mese.

Per gli uomini di Castro è stata una bella boccata d’ossigeno: la vittoria rocambolesca gli ha permesso di abbandonare la zona retrocessione e di portarsi a -1 dalla zona coppe.

L’allenatore portoghese, al netto delle fatiche dell’impegno infrasettimanale, si aspetta delle conferme nel match casalingo con il Corinthians, valido per l’ultima giornata prima della lunga sosta per il Mondiale. Anche il Timao in settimana è sceso in campo, ma Fernando Diniz si è potuto permettere un minimo di turnover grazie al fatto di essere già qualificato agli ottavi di finale di Copa Libertadores. La sfida con il Platense interessante solo agli argentini, che a San Paolo hanno avuto la meglio 2-0. Probabile che Diniz abbia pensato anche alla gara di Porto Alegre, quasi uno scontro diretto visto che il Corinthians ha gli stessi punti del Gremio e balla pericolosamente sulla zona rossa.

Come vedere Gremio-Corinthians in diretta tv e in streaming

La sfida Gremio-Corinthians, in programma sabato alle 22:30 (ora italiana), non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

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Il pronostico

Una partita che si preannuncia tesa e strategica, con la paura di perdere che potrebbe farla da padrona prima della sosta mondiale. Il Gremio si affida al rendimento interno, avendo vinto cinque delle ultime sei partite casalinghe tra le mura amiche. Il Corinthians di Diniz ha potuto preservare qualche titolare in settimana e punterà sul suo possesso palla per addormentare l’entusiasmo di Porto Alegre. I precedenti storici tra i due club in casa del Gremio parlano chiaro: siamo di fronte a una classica sfida bloccata del calcio brasiliano. Nonostante le ultime uscite del Tricolor siano state ricche di gol ed emozioni, la storia recente di questo specifico scontro diretto a Porto Alegre viaggia su binari opposti. La posta in palio è altissima e nessuna delle due squadre vorrà rischiare di passare le vacanze mondiali dentro la zona retrocessione.

Una statistica clamorosa guida la scelta del No Gol: in 9 delle ultime 10 sfide giocate in casa del Gremio contro il Corinthians, almeno una delle due squadre (o entrambe) è rimasta a secco di reti.

Le probabili formazioni di Gremio-Corinthians

GREMIO (4-2-3-1): Beltrame; Pavon, Luis Eduardo, Viery, Caio Paulista; Leonel Perez, Arthur; Tetê, Braithwaite, Amuzu; Carlos Vinicius.

CORINTHIANS (4-4-2): Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Bidu; André, Raniele, Breno Bidon, Garro; Lingard, Yuri Alberto.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0