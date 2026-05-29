Ottavi cercasi al Roland Garros: i match più caldi di sabato 30 maggio

Le stelle del tennis mondiale sognano gli ottavi al Roland Garros: i favoriti dei match di sabato 30 maggio e l’analisi delle sfide più intriganti.

Tra sfide maschili e faccia a faccia al femminile, il sabato del Roland Garros si preannuncia caldissimo. Una rincorsa serrata, se vogliamo, verso gli ottavi di finale dello Slam d’Oltralpe. Ad aprire le danze nel comparto Atp sarà l’intrigante braccio di ferro tra Felix Auger-Aliassime e Brandon Nakashima. Sulla carta, la terra battuta esalta il gioco dell’americano meglio di quanto non faccia con quello del canadese, ma la maggiore esperienza del top ten nei Major ci spinge a ipotizzare una sua vittoria, benché sofferta.

Discorso molto simile per l’incrocio tra Jaime Faria e Frances Tiafoe. Faria, arrivato dalle qualificazioni, sta vivendo un Roland Garros all’insegna dell’entusiasmo, mostrando un ottimo feeling con i campi lenti parigini e una freschezza atletica niente male. Lo statunitense, dal canto suo, non è un amante viscerale del rosso, ma la sua superiore attitudine ai grandi palcoscenici, insieme alla capacità di variare il ritmo nei momenti chiave del match, dovrebbero rivelarsi fattori decisivi per permettergli di sbrogliare la matassa e conquistare il passaggio del turno.

Spostando i riflettori sul tabellone Wta, la sfida tra Coco Gauff e Anastasia Potapova promette scambi ad altissima intensità e grande agonismo. La campionessa americana parte nettamente favorita, ma è lecito aspettarsi che la russa dia tutta se stessa, spingendo a più non posso sin dai primi scambi. Ciò nonostante, la solidità mentale e la continuità della numero 4 del mondo dovrebbe fare la differenza e consegnare a Gauff il pass per gli ottavi di finale.

Roland Garros, tutti i big a caccia degli ottavi

Grande curiosità circonda il match generazionale tra la giovanissima Iva Jovic e la ritrovata Naomi Osaka. La leggenda giapponese sta mostrando evidenti segnali di crescita anche sulla terra rossa, motivo per il quale è senza dubbio un ostacolo enorme per la freschezza della Jovic. L’esuberanza della giovanissima stella americana potrebbe regalarle qualche game di puro entusiasmo, ma il carisma e la superiore cilindrata tecnica di Osaka metteranno al sicuro il risultato. La favorita è Naomi, ma sarà un match equilibrato.

A chiudere il quadro dei big match di giornata sarà la sfida tra Aryna Sabalenka e Daria Kasatkina., che ha già il sapore del confronto tra la potenza e l’intelligenza tattica. Kasatkina proverà a disinnescare la sua rivale, ma l’attuale stato di forma di Sabalenka e la sua capacità di sfondare qualsiasi sbarramento difensivo la rendono la logica favorita per la vittoria di questo matchc.

Auger-Aliassime IN Auger-Aliassime – Nakashima

Tiafoe IN Faria – Tiafoe

Gauff IN Gauff – Potapova

Osaka IN Jovic – Osaka

Sabalenka IN Sabalenka – Kasatkina