Flavia Pennetta, nessun rancore: duo esplosivo (e supersexy)

Il comportamento di Flavia Pennetta non può essere interpretato in altro modo: il selfie di coppia ha fatto impazzire i social network.

Tra moglie e marito, recita un antico proverbio, non mettere il dito. E ci piace pensare che lo stesso adagio, seppur con le dovute rivisitazioni, possa valere anche in un’altra accezione. Tra amica e amica, potremmo dire per esempio, non mettere il modello. Un avvertimento che ben si sposa, in effetti, con la storia che stiamo per raccontarvi.

Una delle due protagoniste non dovrebbe avere bisogno di presentazioni. Lei è Flavia Pennetta, l’ex tennista plurititolata che per anni ha fatto magie con la sua inseparabile racchetta facendo sognare il mondo intero. L’altra è Susanna Giovanardi, tennista con un trascorso a Miss Italia. Un’atleta bellissima, con un grande seguito sui social network, che in comune con la Pennetta non ha solo, come si potrebbe pensare, la passione per lo stesso sport.

Non tutti ricorderanno che Flavia, all’indomani della rottura con Carlos Moya, finì tra le braccia di Andrea Preti, un modello che, a quel tempo, studiava recitazione. Quando il cuore della campionessa, poi, iniziò a battere all’impazzata per colui il quale è diventato in seguito suo marito, ossia il tennista ligure Fabio Fognini, la loro storia giunse al capolinea. Poco dopo, nella vita dell’indossatore arrivò un’altra ragazza, anche lei bellissima: l’aspirante campionessa e reginetta Susanna.

Flavia e Susanna d’amore e d’accordo: addio Andrea

Anche questo amore è poi tramontato, benché i due fossero in odor di matrimonio. “Siamo entrambi molto innamorati e nel futuro succederà. Aspetto la sua proposta”, aveva detto al settimanale Dipiù la Giovanardi, non sapendo che la proposta non sarebbe mai arrivata.

Adesso, l’aitante modello è molto più discreto, ma ciò non toglie che i fotografi lo abbiano paparazzato a Roma mano nella mano con un’altra tennista ancora: Venus Williams. Non è questa nuova liaison, in ogni caso, che ci interessa, quanto il bellissimo messaggio che Susanna e Flavia hanno inviato, forse inconsapevolmente, attraverso i social network. Le due atlete, bellissime, hanno postato un selfie proprio qualche ora fa: erano in auto e stavano viaggiando alla volta di Montecarlo.

Lì per lì sembrerebbe una foto come tante altre, ma di questi tempi, invece, non è affatto scontato che due persone che hanno condiviso lo stesso partner vadano d’amore e d’accordo. Il rancore domina in ogni dove ma non di certo in quell’abitacolo: perché niente, neanche un Preti qualunque, avrebbe mai potuto danneggiare l’amicizia tra la Giovanardi e la Pennetta.