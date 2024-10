Brest-Bayer Leverkusen, Champions League: tv, formazioni, pronostici

Brest-Bayer Leverkusen è una partita valida per la terza giornata della nuova Champions League. Dove vederla in tv, streaming, formazioni e pronostici

Tra le squadre a punteggio pieno dopo le prime due giornate di Champions League c’è anche il Brest, sicuramente la vera sorpresa di questo avvio di stagione. I francesi non solo hanno vinto in casa contro lo Sturm Graz ma, soprattutto, sono andati a vincere quattro a zero sul campo del Salisburgo alla seconda giornata.

Forse questo è stato, insieme ovviamente alla sconfitta del Real Madrid, il risultato più strabiliante. Ma adesso il livello si alza e in maniera anche abbastanza sensibile, visto che arriva in visita la squadra che lo scorso anno ha vinto la Bundesliga, che ha fatto la finale di Europa League e che ha inanellato una serie di record clamorosi: il Bayer Leverkusen.

La formazione tedesca allenata da Xabi Alonso non perde dallo scorso 31 agosto, dalla seconda giornata del campionato contro il Lipsia. E in Europa ha battuto il Milan – soffrendo, è vero – ma dimostrando anche di avere delle qualità difensive importanti. Certo, il gol lo prende quasi sempre (in campionato), mentre in Champions League per il momento due affermazioni senza nemmeno subire reti. Diciamo che il livello tecnico della rosa è assai superiore a quello del Brest, e non ci scandalizzeremmo, ovviamente, se arrivasse una vittoria esterna.

Dove vedere Brest-Bayer Leverkusen in diretta tv e in streaming

La sfida Brest-Bayer Leverkusen, valida per la terza giornata della nuova Champions League, è in programma mercoledì 23 ottobre alle 18:45. La Champions League è un’esclusiva assoluta di Sky e di NowTV. Sky trasmetterà una partita in chiaro sul canale TV8 del digitale terrestre, ma non riguarderà le due squadre italiane, bensì il miglior match delle formazioni straniere. Per tutti i nuovi abbonati a NowTV c’è una grande promo: il PassSport mensile in offerta con uno sconto del 40%. Si paga 14,99 euro invece di 24,99 euro si ha accesso a tanti contenuti: tre partite di Serie A per ogni giornata di campionato, la Champions League, i migliori tornei di tennis al mondo, la NBA, la Formula 1, la MotoGP, l’Eurolega di basket.

Il pronostico

Sì, pensiamo ad una vittoria esterna ma a differenza di quanto successo nelle prime due uscite il Leverkusen almeno stavolta un gol lo dovrebbe prendere. Quindi match in terra francese da almeno tre reti complessive. E per il Brest primo dispiacere della stagione a livello europeo.

Le probabili formazioni di Brest-Bayer Leverkusen

BREST (3-4-3): Bizot; Lala, Chardonnet, Coulibaly, Haidara; Camara, Lees-Melou, Magnetti; Del Castillo, Ajorque, Pereira Lage.

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Hradecky; Tapsoba, Tah, Hincapie; Frimpong, Garcia, Xhaka, Grimaldo; Terrier, Wirtz; Schick.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2