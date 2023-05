Sara Croce vince facile | Il primo posto è suo: bikini pazzesco

Sara Croce, la sua è stata una vittoria facile: l’affascinante influencer e modella si è guadagnata il primo posto grazie al suo fisico da urlo.

La meravigliosa Sara Croce è sempre più lanciata sui social. Influencer, modella e volto televisivo noto per aver preso parte ad “Avanti un Altro”, ha recentemente avuto modo di festeggiare un nuovo traguardo raggiunto. Grazie al suo fisico da urlo, si è guadagnata il primo posto facendo breccia nel cuore del pubblico.

Classe 1998, la giovane showgirl si è avvicinata molto presto al mondo dello spettacolo. Per lei tutto ha avuto inizio con la partecipazione a Miss Italia, il rinomato concorso di bellezza che le ha fatto da trampolino da lancio. Il successo è arrivato nel 2019, anno in cui è stata scelta per ricoprire il ruolo di Madre Natura in occasione di un episodio di “Ciao Darwin”.

Gli spettatori sono rimasti subito incantati dal suo fascino: l’influencer, bionda e dagli occhi azzurri, è dotata di una bellezza che non è mai passata inosservata e di un fisico avvenente che, sul web, finisce sempre col scatenare l’entusiasmo degli utenti. Sara si è fatta strada sul piccolo schermo e, nel 2020, è entrata nel cast di “Avanti un Altro” in qualità di Bonas.

Alla sua notorietà ha contribuito anche l’interesse intorno alla sua vita sentimentale. In passato ha avuto una relazione con il petroliere Hormoz Vasfi, che tuttavia non si è conclusa nel migliore dei modi. Dopo essere finita al centro dei gossip per via di presunti flirt con celebrità come Andrea Damante e Cristiano Ronaldo, si è legata al calciatore Gianmarco Fiory.

Sara Croce, l’esordio non poteva andare meglio: in bikini ha conquistato tutti

La storia con il portiere si è conclusa da poco e ora Sara è tornata ad essere single, come confermato da lei stessa su Instagram. La showgirl è molto attiva sui social ed interagisce quotidianamente con i follower, mostrandosi sia sul lavoro che nella sua quotidianità. Seguita da oltre 1 milione di persone, in questi giorni ha festeggiato il raggiungimento di un traguardo importante.

La 23enne ha partecipato alla sua prima gara al Fit Italy Show Promotion, classificandosi al posto numero uno del podio nella categoria bikini. Accompagnata dal coach Dilan Makey, ha fatto colpo su pubblico e giuria sfoggiando una forma perfetta. Nella foto che vi proponiamo, è possibile vederla con il suo trofeo in mano, in una mise a dir poco incantevole.

Con indosso un due pezzi azzurro cosparso di strass e un paio di scarpe con tacco bianche, l’ex Bonas di “Avanti un Altro” ha mandato il web in delirio. Possiamo dire che il premio è più che meritato: il suo corpo da urlo è frutto di duro allenamento e i risultati sono decisamente visibili.