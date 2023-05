Tennis, visione al quadrato: l'abito al centimetro fa felici i fan

Tennis, nelle scorse ore i tifosi si sono ritrovati davanti ad una visione al quadrato: l’abito al millimetro della giocatrice ha scatenato il loro entusiasmo.

Come resistere a tanto fascino? La giocatrice di origine tedesca, cresciuta in Ucraina e attualmente residente in Florida, è ormai un’icona di sensualità sui social. Le sue foto supersexy l’hanno resa il sogno di tantissimi appassionati di tennis, che la seguono con dedizione giorno dopo giorno.

In poco tempo si è guadagnata una notevole fama entrando a far parte della lista delle atlete più affascinanti della disciplina. E anche se oggi ha smesso di gareggiare, continua a far emozionare milioni di fan con i suoi scatti da urlo. In passato è stata la numero 1020 del mondo, per poi decidere di mettere da parte i tornei. Tuttavia, non ha mai abbandonato la sua passione per lo sport e si è saputa reinventare con ottimi risultati.

Angelina Shakhraichuk è una coach che si occupa di allenare gli amanti di tennis come lei, oltre ad essere un’affermata modella ed influencer sempre più popolare sui social. Dando un’occhiata al suo profilo, non è difficile capire quale sia il motivo: le sue foto in campo, con indosso completini che lasciano intravedere le sue curve sensazionali, hanno già fatto perdere la testa a tanti users.

L’atleta bionda e dagli occhi di ghiaccio non ha solo un bellissimo viso. È dotata di un corpo mozzafiato che lei stessa non teme di mettere in bella mostra, per la gioia dei followers. Lo scatto che vi proponiamo di seguito ne è la prova. L’ultima foto apparsa tra le sue storie, infatti, ha scatenato l’entusiasmo dei fan.

Tennis, il look total black di Angelina Shakhraichuk è stato promosso a pieni voti

Nelle scorse ore l’allenatrice ha voluto condividere il suo look, finendo subito col stuzzicare le fantasie degli utenti. Com’è possibile vedere dallo scatto, Angelina ha sfoderato un outfit total black caratterizzato da un vestito piuttosto corto, che mette perfettamente in risalto le sue bellissime gambe e la sua silhouette.

L’abito presenta anche un scollatura vistosa, sulla quale gli occhi maliziosi dei suoi seguaci non hanno potuto fare a meno di soffermarsi. Il suo look è completato da una giacca elegante e da un paio di tacchi che aggiungono ulteriore sensualità al tutto. Il “doppio” selfie scattato allo specchio è piaciuto molto ai fan, i quali hanno promosso l’outfit della coach a pieni voti.

Per lei non è sicuramente una novità. Ormai la splendida Angelina, detta Angie, è abituata all’affetto degli utenti, che ha saputo stregare tra uno scatto hot e l’altro. Il suo profilo è in costante crescita e, nonostante il suo allontanamento dai match, ha tutte le carte in regola per raggiungere lo stesso seguito delle campionesse che, come lei, hanno conquistato il web.