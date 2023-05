I pronostici di martedì 23 maggio: Liga, Saudi Pro League e altri campionati

I pronostici di martedì 23 maggio: al via un turno infrasettimanale di Liga, in campo anche Saudi Pro League e altri campionati.

Tra i principali campionati europei quello più indietro per numero di giornate disputate è attualmente la Liga, che infatti a partire da questo martedì scende in campo per un turno infrasettimanale. Il Barcellona ha già vinto aritmeticamente il titolo, ma ci sono ancora altri verdetti da decidere in zona Europa League e in zona retrocessione.

Il Celta Vigo in serie negativa è tornato a rischio retrocessione, e contro il Girona servirà come il pane un risultato positivo. La Real Sociedad quarta in classifica proverà a blindare il quarto posto, l’ultimo disponibile per la qualificazione in Champions League, superando l’Almeria.

Il Valladolid, in crisi nera e in zona retrocessione, cercherà di approfittare di un Barcellona già sicuro del titolo e sconfitto nello scorso turno.

Pronostici altre partite

In Arabia Saudita l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo è ancora in lotta per la vittoria del campionato, ma al primo posto c’è l’Al Ittihad che ha tre punti di vantaggio in classifica e un impegno facile sulla carta contro l’Al Batin fanalino di coda. Cristiano Ronaldo non si arrenderà però facilmente e proverà a fare il suo battendo l’Al Shabab.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Celta Vigo vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Celta Vigo-Girona, Liga, ore 19:30

Vincenti

• Real Sociedad (in Real Sociedad-Almería, Liga, ore 19:30)

• AL Nassr (in AL Nassr-AL Shabab, Saudi Pro League, ore 20:30)

• Club Bolivar (in Club Bolivar-Barcelona Guayaquil, Coppa Libertadores, ore 02:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Real Sociedad-Almería, Liga, ore 19:30

• AL Nassr-AL Shabab, Saudi Pro League, ore 20:30

• Al-Ittihad Jeddah-AL Batin, Saudi Pro League, ore 20:30

ISCRIVITI al gruppo TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche sui MARCATORI: CLICCA QUI

Le partite da almeno un gol per squadra

• AL Adalh-AL Hilal, Saudi Pro League, ore 18:00

• Real Valladolid-Barcellona, Liga, ore 22:00

Il “clamoroso”

Celta Vigo vincente e almeno un gol per squadra (in Celta Vigo-Girona, Liga, ore 19:30)