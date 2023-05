Real Sociedad-Almeria, Liga: diretta tv, streaming, formazioni, pronostici

Real Sociedad-Almeria è una partita della trentaseiesima giornata della Liga e si gioca martedì alle 19:30: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Non è più al sicuro il quarto posto della Real Sociedad, incalzato da un Villarreal che con ben quattro vittorie nelle ultime cinque giornate è tornato a far paura ai baschi. La pressione, sabato, poteva giocare un brutto scherzo agli uomini di Imanol Alguacil, scesi in campo a qualche ora di distanza dalla gara tra il Girona e il Sottomarino Giallo e conclusasi con la vittoria della squadra di Setien. La risposta della Real Sociedad però non si è fatta attendere, con gli Txuri–urdin che hanno rovinato la festa al Barcellona.

David Silva e compagni hanno approfittato di un Barça ormai privo di qualsiasi motivazione dopo che sette giorni prima si era laureato campione di Spagna con quattro turni d’anticipo. Prima Merino e poi Sorloth con i loro gol hanno contribuito a scrivere una pagina importante di questa Liga, visto che i blaugrana non avevano ancora perso una partita al Camp Nou. Tre punti fondamentali dunque per la Real Sociedad, che in questo modo mantiene intatto il divario di cinque lunghezze che la separa dal Villarreal quando mancano tre giornate alla fine del campionato. Con una vittoria (o al massimo due) la formazione basca potrebbe chiudere i giochi, tornando a qualificarsi per la Champions League dopo 10 anni. La Real è imbattuta da un mese esatto e in Catalogna è arrivato il sesto risultato utile consecutivo, con l’ultima sconfitta che risale allo scorso 15 aprile.

Dall’altra parte abbiamo un’Almeria che affronterà la lontana trasferta di San Sebastian con la consapevolezza di essere ormai giunta quasi alla fine dell’opera. I biancorossi si confermano molto tosti tra le mura amiche e sabato hanno fatto un sol boccone del Maiorca, travolto 3-0 grazie ad una tripletta di uno strepitoso Lazaro. Gli andalusi sono a un passo dalla salvezza (+4 dal terzultimo posto) anche se non possono ancora rilassarsi.

Come vedere Real Sociedad-Almeria in diretta tv e streaming

Real Sociedad-Almeria è una gara valida per la trentaseiesima giornata della Liga ed è in programma martedì alle 19:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito da tempo anche i diritti del massimo campionato spagnolo. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano e moltissimi altri eventi collegati alla piattaforma streaming. Il servizio è offerto sia attraverso un’applicazione per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc, telefonini o tablet.

Il pronostico

La Real Sociedad compirà con ogni probabilità il passo decisivo verso la qualificazione alla prossima Champions League, traguardo che non taglia dal 2013. Una vittoria della squadra basca è ipotizzabile contro un’Almeria che in trasferta ha il secondo peggior rendimento del torneo, con soli 7 punti totalizzati in 17 partite giocate lontano da casa. Le reti complessive potrebbero essere almeno tre nella serata di San Sebastian.

Le probabili formazioni di Real Sociedad-Almeria

REAL SOCIEDAD (4-2-3-1): Remiro; Gorosabel, Le Normand, Pacheco, Aihen; Merino, Zubimendi; David Silva, Oyarzabal, Kubo; Sorloth.

ALMERIA (4-2-3-1): Martínez; Pozo, Babic, Rodrigo Ely, Álex Centelles; Melero, Samú Costa; Embarba, Robertone, Baptistao; Luis Suárez.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1