Celta Vigo-Girona, Liga: diretta tv, streaming, formazioni, pronostici

Celta Vigo-Girona è una partita della trentaseiesima giornata della Liga e si gioca martedì alle 19:30: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Cosa succede al Celta Vigo? Sembrava impossibile che i galiziani venissero nuovamente risucchiati nella lotta per non retrocedere ma una lunga serie di sconfitte consecutive, interrotte solamente dalla vittoria con il fanalino di coda Elche (già retrocesso), ha rimesso un’altra volta tutto in discussione. Iago Aspas e compagni sabato hanno collezionato l’ennesimo risultato negativo, il quarto di fila, perdendo 2-1 in casa dell’Athletic Bilbao.

La situazione, quando mancano tre giornate alla fine dei giochi, non è allarmante ma poco ci manca. Il Celta non riesce a trovare la via d’uscita dal tunnel in cui si è cacciato e adesso i punti di vantaggio sulla terzultima, il Real Valladolid, sono solamente quattro su nove ancora disponibili. Serve invertire la rotta al più presto per non correre il rischio di ritrovarsi invischiati fino all’ultima giornata: gli uomini allenati dal portoghese Carlos Carvalhal proveranno ad interrompere il digiuno di successi (e di punti) già in questo turno infrasettimanale con il Girona, per poi evitare di presentarsi a Cadice nel fine settimana con l’acqua alla gola in un potenziale scontro diretto. La sensazione, in ogni caso, è che al Celta bastino almeno altri 3 punti per tornare a dormire sonni tranquilli. Carvalhal ha bisogno di tornare a vincere davanti al suo pubblico, nonostante debba fare i conti con il terzo peggior record casalingo (23 punti in 17 partite) dopo Espanyol ed Elche.

Il Girona sogna ancora l’Europa

In Galizia si presenterà un Girona determinato, pronto a riscattare la battuta d’arresto di sabato scorso con il Villarreal (1-2), la prima sconfitta casalinga dopo oltre due mesi.

I catalani, interrotta la striscia positiva che durava da quattro giornate (tre vittorie e un pareggio), hanno sciupato una grossa opportunità. Ma restano comunque ancora in corsa per il settimo posto, avendo solo due punti in meno dell’Athletic Bilbao. Il tecnico biancorosso Michel deve fare a meno dello squalificato David Lopez, mentre dall’altro lato Carvalhal non potrà disporre di De la Torre ed è in dubbio anche lo stesso Aspas.

Come vedere Celta Vigo-Girona in diretta tv e streaming

Celta Vigo-Girona è una gara valida per la trentaseiesima giornata della Liga ed è in programma martedì alle 19:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito da tempo anche i diritti del massimo campionato spagnolo. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano e moltissimi altri eventi collegati alla piattaforma streaming. Il servizio è offerto sia attraverso un’applicazione per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc, telefonini o tablet.

Il pronostico

La stagione del Girona è stata strepitosa ma in trasferta i catalani hanno vinto solamente una partita su diciassette. E se consideriamo che il Celta Vigo ha un disperato bisogno di punti, si può spendere un gettone sui galiziani, che dovrebbero evitare quantomeno la sconfitta in una gara in cui entrambe andranno verosimilmente a segno.

Le probabili formazioni di Celta Vigo-Girona

CELTA VIGO (4-4-2): Iván Villar; Vázquez, Núñez, Aidoo, Kevin, Galan; Tapia, Carles Perez, Veiga, Cervi; Larsen, Iago Aspas.

GIRONA (4-2-3-1): Gazzaniga; Arnau, Juanpe, Bueno, Javi Hernandez; Martín, Romeu; Yan Couto, Tsygankov, Riquelme; Castellanos.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1