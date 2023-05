Fognini-Kubler, Roland Garros: orario, diretta tv, streaming, pronostici

Fognini-Kubler è un match valido per il secondo turno del Roland Garros: notizie, analisi, pronostici, orario, diretta tv e streaming.

C’è lo zampino di Fabio Fognini dietro la caduta, abbastanza fragorosa, del primo top ten di quest’edizione del Roland Garros. L’esperto tennista ligure nel primo turno ha approfittato della scarsa forma fisica del numero 10 al mondo, Auger-Aliassime, per portare a casa una vittoria di prestigio – finora la più importante della stagione – che serviva come l’aria per guardare ai prossimi mesi con maggiore ottimismo.

Ma sarebbe assolutamente ingeneroso motivare il netto 3-0 inflitto al canadese (6-4 6-4 6-3) solamente con il problema alla spalla che ha condizionato l’avversario del 36enne nativo di Arma di Taggia. E che qualche giorno prima l’aveva costretto a ritirarsi dal torneo di Lione. Fognini, infatti, era apparso pimpante già due settimane fa agli Internazionali d’Italia a Roma, arrendendosi al terzo turno ad un giocatore in grande ascesa come Rune dopo aver superato due ostacoli non indifferenti come Murray e Kecmanovic. Non sorprende, dunque, che sia stato capace di un’impresa simile. Parigi però può riservare ancora delle soddisfazioni al veterano azzurro, che nell’intervista post match ha rassicurato tutti dicendo che questo non sarà il suo ultimo Roland Garros, allontanando la prospettiva del ritiro.

L’obiettivo di bissare i quarti di finale, raggiunti solo nel 2011, è forse troppo ambizioso. Ma ora Fognini ha tutte le carte in regola per raggiungere quantomeno gli ottavi, dove potrebbe incrociare la quinta testa di serie, il greco Stefanos Tsitsipas.

Nel secondo turno, intanto, affronterà l’australiano Jason Kubler, che lo stesso Fognini ha ammesso di non conoscere, non avendo mai giocato contro di lui in passato. Il tennista aussie, numero 69 al mondo, ha sì esordito con un successo in cinque set contro l’argentino Diaz Acosta, ma non è uno che tende a brillare sulle superfici più lente come la terra rossa. Come l’italiano, anche Kubler si cimenta spesso nel doppio e lo scorso gennaio ha ottenuto uno storico trionfo agli Australian Open con il suo connazionale Hijikata.

Dove vedere Fognini-Kubler in diretta tv e streaming

Il match valido per il secondo turno del Roland Garros tra Fabio Fognini e Jason Kubler sarà trasmesso mercoledì 31 maggio in diretta tv in esclusiva su Eurosport (canale 210 e 211 su Sky) e in streaming su Eurosport Player, Eurosport.com e DAZN. Tutti gli incontri del Roland Garros saranno visibili anche su Discovery+. Sottoscrivere l’abbonamento ha un costo di 69,99 euro. Oppure 7,99 euro mensili, con rinnovo automatico allo stesso prezzo ogni mese a meno che non lo si annulli prima della scadenza. Discovery+ è disponibile anche sulla piattaforma TIMVision. L’incontro non inizierà prima delle 11:00.

Fognini-Kubler: i l pronostico

Molto, o quasi tutto, dipenderà dalla tenuta fisica di Fognini. L’australiano non è temibile sul rosso, per di più contro un giocatore versatile come l’italiano, che invece ha grande esperienza sul mattone tritato. L’abilità nel variare i colpi da parte del ligure dovrebbe disorientare Kubler, la cui unica arma sarà verosimilmente la battuta. Fognini favorito.