Sonego-Humbert, Roland Garros: orario, diretta tv, streaming, pronostici

Sonego-Humbert è un match valido per il secondo turno del Roland Garros: notizie, analisi, pronostici, orario, diretta tv e streaming.

Dopo una battaglia di circa tre ore, nel primo turno del Roland Garros Lorenzo Sonego è riuscito, grazie alla sua esperienza, a domare l’esuberante Ben Shelton, testa di serie numero 30 dello Slam parigino. Il giovane tennista statunitense sarà anche un neofita della terra rossa, ma come da pronostico si è rivelato una bella gatta da pelare per il piemontese, che l’ha battuto solo al quarto set (6-4 3-6 6-3 6-3).

Ha dovuto tirare fuori le migliori armi del repertorio il nativo di Torino, ma la vittoria non è mai stata realmente in discussione. Di sicuro una bella ed importante iniezione di fiducia, visto che nella stagione sul mattone tritato Sonego finora non ha particolarmente brillato. Cinque vittorie e quattro sconfitte finora per l’azzurro numero 48 al mondo, il cui miglior risultato prima di Parigi era stato il terzo turno a Roma, dove la sua corsa si era fermata contro il greco Stefanos Tsitsipas. Rispetto agli altri connazionali, il sorteggio non è stato così inclemente con lui. Nel suo quadrante, infatti, l’ostacolo maggiore è certamente il russo Andrey Rublev, che Sonego potrebbe incontrare negli ottavi di finale.

Bisognerà fare grande attenzione, tuttavia, al francese Ugo Humbert, prossimo avversario di Sonego nel secondo turno. I due si ritrovano dopo neanche due mesi da quella estenuante maratona di Montecarlo, una delle partite più incredibili ed emozionanti di questa stagione. In quel match Sonego fu costretto più volte a risorgere dalle proprie ceneri e ad annullare diversi match point al 24enne originario di Metz.

Humbert è in un buon momento, sta pian piano archiviando il disastroso 2022 ed è reduce dai trionfi nei Challenger 175 di Cagliari e Bordeaux, grazie ai quali è potuto rientrare nei primi 40 del ranking mondiale. Nel primo turno si è imposto con un comodo 3-0 sul connazionale Mannarino, battuto 6-3 6-3 6-1. Due i precedenti con l’italiano: oltre a quello andato in scena Principato, c’è il testa a testa di Toronto 2021, appannaggio del francese.

Dove vedere Sonego-Humbert in diretta tv e streaming