I pronostici di lunedì 13 maggio: ci sono due posticipi in Serie A, uno in Premier League e uno in Liga più altre partite.

La trentaseiesima giornata di Serie A si chiude con due posticipi, uno dei quali molto importante in zona retrocessione tra Lecce e Udinese. Il pareggio permetterebbe ai salentini di mettere le mani sulla salvezza, mentre l’Udinese potrebbe fare un piccolo passo in vista dei decisivi scontri diretti con Empoli e Frosinone.

La Fiorentina finalista di Conference League se la vedrà invece con il Monza: anche l’ottavo posto potrebbe permettere di giocare l’anno prossimo in Europa e come preparazione alla sfida con l’Olympiacos i viola proveranno a rialzarsi anche in campionato.

Pronostici altre partite

A proposito di Conference League, l’Aston Villa eliminato a sorpresa deve ora evitare il crollo finale anche in Premier League e mantenere l’attuale quarto posto che vale la qualificazione alla prossima Champions League: col Liverpool attesa una partita con gol.

Gol probabili anche in Barcellona-Real Sociedad: i blaugrana sfumato il titolo vogliono quanto meno chiudere in seconda posizione e affrontano una squadra sempre ostica come la Real Sociedad che vuole provare a conquistare un posto in Europa.

La scelta del Veggente

• Fiorentina vincente o pareggio e almeno due gol complessivi (in Fiorentina-Monza, Serie A, ore 20:45)

Vincenti

• Fiorentina (in Fiorentina-Monza, Serie A, ore 18:00)

• Liverpool o pareggio (in Aston Villa-Liverpool, Premier League, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Al Wasl-Al Wahda, Emirati Arabi Uniti, ore 19:00

• Barcellona-Real Sociedad, Liga, ore 21:00

• Aston Villa-Liverpool, Premier League, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• Fiorentina-Monza, Serie A, ore 20:45

• Aston Villa-Liverpool, Premier League, ore 21:00

• Barcellona-Real Sociedad, Liga, ore 21:00

Il “clamoroso”

Pareggio (in Lecce-Udinese, Serie A, ore 18:30)