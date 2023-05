Valentina Vignali, la tuta c’è ma non si vede: il gioco di prestigio ammalia i fan

Valentina Vignali, sorpresa social inaspettata prima della partenza per gli States: il look più sexy di tutti i tempi.

Valentina Vignali nasceva esattamente il 30 maggio di 32 anni fa. Ma quest’anno non le andava, evidentemente, di spegnere le candeline nel solito contesto. Ha voluto regalarsi, in occasione del suo compleanno, un altro viaggio strepitoso in compagnia delle sue amiche e compagne di avventura più fidate.

Dopo aver staccato la spina nel paesaggio incontaminato di Bali, dove si è concessa una vacanza da sogno all’insegna del relax più totale, aveva voglia di un po’ di movida. Tant’è che è volata di nuovo al di là dell’Oceano, per visitare i Paesi nei quali non aveva avuto l’occasione di fermarsi in occasione del precedente viaggio negli States. Tra le tappe in programma ce ne sarà anche una in Florida, dove ha tutta l’intenzione di spassarsela e di godersi l’atmosfera gioiosa di Miami e dintorni. Ha portato con sé, come ampiamente documentato sui social network, un bel po’ di bikini e look da spiaggia. Attenzione, dunque, perché nelle prossime ore il suo profilo Instagram potrebbe andare a “fuoco”.

Non sarebbe certo la prima volta, ovvia. La bella cestista, testimonial di Victoria’s Secret, ci ha abituati fin troppo bene. Le foto sexy sono praticamente all’ordine del giorno e sa bene, la Vignali, come stuzzicare i follower e come fare incetta di like e di commenti. Non che debba sforzarsi più di tanto, intendiamoci: con un carisma come il suo e con un corpo come quello, infrangere cuori è semplice come bere un bicchier d’acqua.

Valentina Vignali vola in Florida: allerta bikini sexy

Poco importa se indossi un bikini o un trikini, un miniabito o un completo sportivo. Valentina riesce sempre e comunque a fare breccia nel cuore dei fan e a calamitare l’attenzione su di sé, che è, questo è poco ma sicuro, una delle influencer più sensuali che ci siano sulla faccia della terra.

Basta dare un’occhiata allo scatto che ha condiviso su Instagram prima di volare alla volta degli States, per avere una prova di quello che stiamo dicendo. In questo scatto l’ex concorrente del Grande Fratello Vip indossa una tuta che potremmo definire, in un certo senso, invisibile. Già, è una tuta jumpsuit a rete che lascia bene in vista l’intimo tono su tono e che valorizza alla perfezione, provate a dire il contrario, il suo corpo statuario.

Una tuta che c’è ma che non si vede troppo. E che, ne siamo assolutamente certi, tanti cuori avrà fatto battere nelle ultime ore.