Giorgia Rossi è una visione: tempesta di like su Instagram

Giorgia Rossi, la tanto amata conduttrice è una vera e propria visione: l’ultima foto apparsa sul suo profilo social è stata sommersa dai like.

Una pioggia di like per la meravigliosa Giorgia Rossi. La giornalista e conduttrice specializzata in ambito sportivo è molto attiva sui social e nelle scorse ore ha condiviso una foto che non è certamente passata inosservata. Il volto di Dazn ha stupito tutti con il suo outfit primaverile: l’abito le sta d’incanto e lei è a dir poco raggiante.

La presentatrice romana si è fatta conoscere al grande pubblico, e in particolare agli appassionati di calcio, con la sua partecipazione a diverse trasmissioni sportive. Il suo percorso è iniziato in ambito locale, per poi passare a Sky e Rai Sport. Nel 2013 è stata scelta per ricoprire il ruolo di inviata nel programma “Tiki Taka”, segnando il suo debutto su Mediaset. L’affermazione è arrivata al timone di Studio Sport.

In poco tempo Rossi è riuscita a farsi strada e conquistare tantissimi telespettatori grazie alla sua professionalità e dedizione, alle quali si aggiungono una simpatia ed uno fascino che non hanno certamente guastato. Dopo aver condotto “Pressing” e i vari spin-off della celebre trasmissione sportiva, ha deciso di lanciarsi i un nuova avventura e abbandonare le reti di Mediaset per esordire a Dazn.

Giorgia Rossi, il look primaverile riscalda il web: una diva irresistibile

Sulla piattaforma di streaming ha riscosso un successo impressionante diventando uno dei volti più amati ed apprezzati dal pubblico. Qui si dedica ai pre e post-partita di Serie A e UEFA e alla copertura di “Euro Dazn”. Nel corso degli anni anche la sua popolarità sul web è aumentata progressivamente e oggi figura come una delle conduttrici sportive più seguite e allo stesso tempo desiderate.

Rossi è dotata di una innegabile bellezza. Dal suo splendido viso al suo fisico statuario, la giornalista si è sempre fatta notare per il suo charme e lei stessa, sui social, condivide spesso scatti mozzafiato che lasciano puntualmente i fan a bocca aperta, come quello che vi proponiamo. Apparsa tra le sue storie di recente, la foto mostra la conduttrice in una mise molto elegante e dal colore vivace, che le dona incredibilmente.

Si tratta di un abito primaverile, arancione acceso e caratterizzato da una scollatura con lacci e due spacchi frontali che aggiungono un tocco di sensualità al look. Rossi, inoltre, indossa un paio di occhiali che le danno un’aria da vera diva. Il vestito mette perfettamente in risalto la sua fantastica silhouette e, su Instagram, ha scatenato non poche reazioni da parte degli utenti.