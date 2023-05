Giorgia Rossi, l’occhio cade proprio lì: sensuali trasparenze

Giorgia Rossi, l’amato volto di DAZN ha ormai conquistato i social. L’ultima foto apparsa sul suo profilo, in particolare, ha stuzzicato parecchio le fantasie dei fan.

Quello della giornalista e conduttrice televisiva è sicuramente uno dei volti più amati dai tifosi che, oltre al piccolo schermo, la seguono con dedizione sui social network. Lei stessa è molto attiva ed interagisce quotidianamente con loro mostrandosi sempre tra lavoro e vita privata. L’ultimo scatto apparso sul suo profilo Instagram ha fatto una vera e propria strage di cuori: con quelle trasparenze provocanti, è impossibile mantenere la calma.

I tifosi di calcio la conosceranno bene. Giorgia Rossi, negli ultimi anni, è approdata a DAZN guadagnandosi l’affetto e le simpatie di milioni di spettatori al timone dei pre e post-partita e del programma “Euro DAZN”. Ma già da prima di debuttare sulla piattaforma, si è fatta conoscere al pubblico grazie alle sua collaborazione con Sky e Rai Sport prima e, successivamente, con Mediaset.

Qui ha preso parte al programma “Tiki Taka” in qualità di inviata, per poi passare alla conduzione di “Studio Sport”. Ha raggiunto la notorietà in occasione del Campionato del mondo di calcio del 2018, dedicandosi alla presentazione dei pre e post-partita e partecipando a “Balalaika – Dalla Russia col pallone” in veste di ospite fisso. Mentre l’affermazione è arrivata con “Pressing” e i vari spin-off della celebre trasmissione.

Giorgia Rossi, il suo look non passa inosservato: il dettaglio che ha fatto impazzire i followers

Oggi Rossi è una delle conduttrici maggiormente di spicco nel panorama calcistico e la sua popolarità sul piccolo schermo l’ha resa anche una star dei social, dove si mostra spesso tra momenti di quotidianità e impegni di lavoro. Se la sua dedizione e professionalità le hanno permesso di farsi strada nel settore, il suo incantevole charme ha sicuramente contribuito a renderla tanto celebre sul web.

Gli utenti, infatti, non hanno potuto fare a meno di notare la sua bellezza: dai meravigliosi lineamenti delicati alle curve pericolose, la conduttrice è dotata di un fascino a cui è veramente impossibile poter resistere. Basti guardare l’ultimo scatto apparso sul suo profilo Instagram, prontamente sommerso dai likes e commenti dei fan. Il suo sguardo magnetico ha incantato tutti, ma ad attirare l’attenzione degli users è stato un particolare che non si sono certamente lasciati sfuggire.

Stiamo parlando della canotta sfoggiata da Rossi. Leggermente trasparente, mette perfettamente in risalto il suo generoso lato A. La conduttrice l’ha abbinata ad una giacca arancione dal colore acceso che le dona molto. I suoi capelli sono legati in una coda che lascia scoperto il suo bellissimo viso. I followers – totalmente rapiti dalla sua bellezza – l’hanno riempita di complimenti.