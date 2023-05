Monica Bertini, abito “giustiziere”: si chiude in bellezza

Monica Bertini questa volta ha proprio deciso di esagerare, per un gran finale da sogno. Il suo abito “giustiziere” ha steso tutti.

L’amata conduttrice di “Pressing” si è fatta strada nel panorama sportivo conquistando milioni di tifosi grazie al suo talento e al suo irresistibile charme. Sono tantissimi gli utenti che hanno perso la testa per lei che, oltre ad essere molto popolare sul piccolo schermo, ha raggiunto un seguito davvero notevole sui social.

Dopo essersi dedicata alla conduzione del telegiornale Sportitalia24, insieme ai programmi sul campionato di Serie B, e aver presentato il tg Sky Sport24, è approdata a Mediaset raggiungendo la consacrazione. Inizialmente al timone dei pre e post-partita della Serie A e di Sport Mediaset, si è fatta conoscere al grande pubblico in occasione del Campionato del mondo del 2018, che si è personalmente occupata di coprire.

Nel 2021 è stata scelta come volto di “Pressing”, il programma di successo che ha contribuito a renderla una delle personalità più apprezzate e seguite dagli appassionati di calcio. Oggi continua a condurre la nota trasmissione e, negli ultimi tempi, la Coppa Italia è stato sicuramente uno degli argomenti di punta affrontati dalla giornalista.

Nelle scorse ore il prestigioso torneo si è concluso con la vittoria dell’Inter per il secondo anno consecutivo. La Bertini ha tenuto compagnia ai tifosi durante il pre-partita della finale che ha visto scontrarsi i nerazzurri contro la Fiorentina. Una volta terminato il match, come se non fosse abbastanza, si sono tenuti i festeggiamenti a cui la meravigliosa conduttrice non è certamente mancata.

Monica Bertini, il look in occasione della finale è strepitoso

Dire che la serata si è chiusa in “bellezza” è poco. In occasione della finale della Coppa Italia, infatti, Bertini ha deciso di fare una sorpresa ai telespettatori presentandosi in studio con un look assolutamente irresistibile. La conduttrice ha ben pensato di sfoggiare tutto il suo splendore e le foto apparse sui social hanno mandato subito in delirio i suoi affezionati followers.

La giornalista ha optato per un look total black, con un abito dalla scollatura generosa che sembra essere stato cucito apposta per lei. Mette perfettamente in risalto le sue magnifiche curve e i fan non si sono certamente lasciati scappare il dettaglio. Bertini si è sempre contraddistinta per il suo fascino e, questa volta, ha proprio voluto giocare pesante.

I suoi capelli scuri le cadono sciolti sulle spalle e fanno da cornice al suo bellissimo viso. Ovviamente, anche il suo make-up è impeccabile: lo smokey-eyes soft valorizza il suo sguardo profondo, che potrebbe far perdere la testa a chiunque. Inutile dire che lo scatto condiviso su Instagram è piaciuto molto ai fan, rimasti totalmente stregati dalla conduttrice.