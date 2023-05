Tennis, a Cannes c’era solo lei: regina di fuoco sul red carpet

Tennis, ad catalizzare l’attenzione a Cannes ci ha pensato lei: con il suo abito rosso fuoco ha conquistato il red carpet.

La giovane giocatrice è sicuramente destinata a raggiungere risultati importanti, non solo sul campo di tennis ma anche fuori. Sa perfettamente come guadagnarsi le attenzioni della folla e in futuro sentiremo parlare di lei. Soprattutto in seguito alla sua partecipazione al Festival di Cannes: l’outfit sfoggiato ha conquistato tutti, mettendo in ombra chiunque altro.

Come ogni anno, il Festival di Cannes rappresenta per le celebrità di tutto il mondo l’ennesima occasione mondana per stupire il pubblico con look strabilianti. Questa volta, tuttavia, ad attirare le attenzioni dei media e degli utenti ci ha pensato l’atleta che negli ultimi mesi si sta guadagnando una notevole popolarità tra gli appassionati di tennis.

Stiamo parlando della meravigliosa Lola Marandel. Classe 2002, originaria di Nancy, nonostante abbia da poco esordito nel circuito professionistico si è già fatta notare per il suo incredibile talento. La giovane è diventata una promessa per il suo paese e sono tantissimi i tifosi che la supportano quotidianamente sui social.

Lola, da parte sua, ha dimostrato di essere piuttosto determinata a raggiungere i suoi obiettivi. Il tennis è sempre stata la sua passione più grande, tuttavia un brutto infortunio ai legamenti crociati del ginocchio l’ha costretta a rinunciare alle competizioni per diverso tempo. Ora che si è lasciata il peggio alle spalle, è pronta per portare a casa importanti traguardi e scalare la classifica mondiale.

Tennis, Lola Marandel incanta tutti con il suo look da diva al Festival di Cannes

Nelle scorse settimane la giocatrice è volata in Tunisia in occasione del torneo ITF. La sua avventura, però, si è conclusa prima del tempo e attualmente si trova in Francia, dove si sta preparando per le prossime sfide. I fan di Lola vengono sempre aggiornati da quest’ultima tramite i post e le storie che condivide su Instagram. Qui può vantare un profilo da oltre 100 mila followers.

Eppure è su Tiktok che è una star a tutti gli effetti, con un profilo seguitissimo che l’ha portata ad affermarsi come content creator. Sempre molto attiva online, qualche ora fa ha lasciato tutti a bocca aperta condividendo le foto della fantastica serata trascorsa in occasione del Festival di Cannes. La bella Lola ha fatto breccia nel cuore del pubblico presentandosi al prestigioso evento con un abito da vera e propria diva.

Ha sfoderato un vestito rosso fiammante con uno spacco sensuale ed un’elegante coda a strascico che le calza a pennello. Il fiore presente sulla spallina fa da ciliegina sulla torta, seguendo il trend che ha già conquistato tantissime celebrità. La tennista, con quel look, ha messo chiunque altro in ombra: più affascinante che mai, ha fatto una strage di cuori sui social.