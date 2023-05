Tennis, il balletto sexy fa esplodere TikTok: magnetica Lola

Tennis, la giocatrice ha deciso di stupire tutti con un balletto sexy che ha incantato TikTok: il suo fascino è magnetico.

Negli ultimi mesi la giovane tennista ha attirato l’attenzione dei tifosi facendosi conoscere come una promessa della disciplina, ma anche per i video e le foto che condivide sui social. Oltre ad essere un’affermata atleta, infatti, è una content creator che può vantare profili Instagram e TikTok seguiti da milioni di persone. Con l’ultimo filmato postato online ha incantato il web: il suo balletto sexy è irresistibile.

Classe 2002, Lola Marandel ha debuttato da poco nelle competizioni da professionista. In passato, la sua promettente carriera se l’è dovuta vedere con un brutto infortunio al ginocchio che l’ha costretta a fermarsi per diverso tempo in modo da potersi rimettere in sesto. Ora che i suoi legamenti sono tornati ad uno stato ottimale, la giocatrice è più agguerrita che mai a scalare la classifica mondiale.

Il suo esordio risale al 2020 e, da allora, la tennista francese si è guadagnata subito una grande popolarità sul web. Il merito, però, non è tutto delle sue doti da atleta: Lola è anche una content creator che condivide foto e video da milioni di views sui social. Tra balletti, challenge e scatti mozzafiato, è riuscita a fare breccia nel cuore degli utenti che ormai la seguono con dedizione.

Tennis, Lola Marandel strega gli utenti col suo ultimo video

La 20enne negli scorsi giorni è volata in Tunisia, in occasione del torneo ITF doppio che l’ha vista raggiungere gli ottavi di finale prima di essere eliminata dalle avversarie. Attualmente si sta preparando per la sua prossima sfida e, nel frattempo, continua ad interagire quotidianamente con i followers. L’affascinante Lola è un’appassionata di social network e il suo profilo Instagram è una vetrina sulla sua vita.

Dalle foto in cui è possibile vederla in campo a quelle che la mostrano nella sua quotidianità, fino agli scatti da togliere il respiro in cui sfoggia tutta la sua sensualità. In ogni caso, riesce ad essere sempre meravigliosa e i tifosi non ci hanno messo tanto a lasciarsi stregare dal suo splendore. Qui il suo account è seguito da oltre 100 mila persone, ma è su TikTok che è una vera e propria star.

I suoi video hanno conquistato tutti e, solamente in questi giorni, la bella atleta ha fatto una sorpresa ai fan con una breve clip che ha scatenato il loro entusiasmo. È bastato un semplice post nel quale Lola si diverte a riprendersi canticchiando una delle sue canzoni preferite in sottofondo per far perdere la testa ai follower. Come affermato poc’anzi, la giocatrice è sempre bellissima, che stia indossando una tuta o un look succinto.