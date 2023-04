Tennis, la gonna fa i capricci: il match si accende in un attimo

Tennis, durante il match la gonna della giocatrice ha deciso di fare i capricci: è bastato un attimo per accendere la partita.

La tennista francese ha esordito solamente tre anni fa nelle competizioni da professionista e in poco tempo si è affermata come una promessa del tennis, aggiudicandosi la vittoria di diversi match. Nel corso dell’ultima partita, ha dovuto fare i conti con la sua gonna, che ha iniziato a fare i “capricci” alzandosi a suo piacimento: un momento che ha subito acceso la sfida.

Classe 2002, nata a Nancy (Francia), la giovane atleta si è affacciata da relativamente pochi anni al mondo del tennis. Eppure, si è già guadagnata una notevole popolarità. Il motivo per cui Lola Marandel non ha debuttato prima nelle competizioni professionistiche non si lega alle sue doti – difatti, si è dimostrata un vero e proprio talento dello sport – ma al brutto infortunio al ginocchio che l’ha interessata qualche tempo fa.

La giocatrice si è rotta i legamenti crociati e l’incidente l’ha costretta a rimanere lontana dal campo. Così ha dovuto portare pazienza e seguire un’apposita riabilitazione prima di mettersi in gioco e mostrare a tutti le sue qualità. Non che prima fosse completamente sconosciuta: oltre ad essere un’apprezzata tennista, infatti, è un’affermata content creator sui social network.

Il suo profilo Instagram è seguito da oltre 100 mila persone. Ma e su TikTok che è una vera e propria stella. Qui ha superato i 200 mila seguaci. La giovane atleta è molto attiva sui social, dove condivide video e foto in cui mostra la sua vita, tra il campo da tennis e una quotidianità fatta di viaggi in location da sogno e uscite mondane.

Tennis, Lola Marandel lascia tutti a bocca aperta dal campo

Lola ha conquistato i suoi fan grazie ad uno charme che è impossibile non notare. La tennista è una bellezza dai capelli scuri, i lineamenti irresistibili e un fisico mozzafiato che non ha paura di sfoggiare nelle sue foto in bikini. Il suo fascino non passa inosservato nemmeno durante i match.

Al momento la giocatrice è impegnata a disputare l’ITF di Francia dove, nelle prossime ore, giocherà nei quarti di finale in coppia con la connazionale Flavie Brugnone. Nel corso della sua ultima partita, Lola ha attirato l’attenzione dei tifosi per via della sua gonna “capricciosa”.

Quest’ultima ha iniziato a sollevarsi proprio durante il match: ovviamente, gli sguardi dei fan della tennista non hanno potuto fare a meno di soffermarsi sullo spettacolo. La stessa Lola, su Instagram, ma condiviso alcuni scatti della sfida in un post che è stato sommerso dai like e i commenti dei suoi seguaci.