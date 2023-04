Tennis, quell’abito è perfetto: una dea supersexy

Tennis, con quell’abito ha conquistato il web intero: resistere ad una dea supersexy come questa meraviglia è impossibile.

In passato era balzata agli onori della cronaca per via della sua relazione con il portiere del Newcastle Loris Karius (ora felicemente fidanzato con Diletta Leotta). Oggi ha trovato l’amore con l’ex numero due del ranking mondiale, Alexander Zverev. Da quando hanno reso ufficiale la loro storia, la meravigliosa attrice ha fatto breccia nel cuore dei tifosi di tennis.

Sophia Thomalla è un’attrice tedesca, salita alla ribalta nel 2006 all’interno del cast della serie “Commissario Laurenti”. Figlia d’arte, ha seguito le orme della madre Simone iniziando a recitare sul piccolo schermo. Col passare degli anni e l’avvento dei social, si è guadagnata una notevole popolarità sul web, dove ormai è un’affermata influencer, oltre che una modella.

Tra le sue passioni, spiccano il fitness – come dimostra il suo fisico mozzafiato – e lo sport. Una passione che l’ha portata a conoscere il portiere del Newcastle Loris Karius, con il quale ha avuto una relazione nel 2019. Oggi tra i due è tutto finito e il calciatore al momento è in dolce attesa insieme all’amata Diletta Leotta. Thomalla, da parte sua, si è legata sentimentalmente ad un altro sportivo, il tennista Alexander Zverev.

L’atleta tedesco, di origini russe, è famoso in tutto il mondo per i suoi trionfi, tanto da essersi guadagnato la fama di uno dei migliori tennisti della sua generazione. Nel corso della sua carriera, si è portato a casa ben 19 trofei ATP, raggiungendo la seconda posizione della classifica per la prima volta nel 2022.

Tennis, Sophia Thommalla incanta tutti in blu

Zverev e Thomalla, insieme, formano una splendida coppia: molto uniti e affiatati, l’attrice lo segue in giro per il mondo tra un torneo e l’altro, mentre il tennista è sempre pronto per supportare la fidanzata, attiva anche nel campo dell’imprenditoria. Sui social, Thomalla condivide spesso scatti insieme al compagno, con tanto di tenere dediche.

Ovviamente, sul profilo dell’influencer e modella non possono mancare le foto in cui sfodera tutto il suo splendore, mostrandosi con indosso look mozzafiato. Quello che vi proponiamo è stato molto apprezzato dai fan. Ed è impossibile dare loro torto. La foto è stata condivisa dall’attrice solamente qualche ora fa: indossa un abito blu elettrico che le sta d’incanto.

Il vestito in stile cut-out le lascia un fianco scoperto, mentre lo spacco frontale aggiunge un pizzico di pepe all’outfit, che è completato da un paio di tacchi alti. Thomalla è a dir poco raggiante. La modella è come una vera e propria dea, alla quale è impossibile resistere. Il suo fascino è magnetico.