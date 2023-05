Monica Bertini, è qui la festa: abito da mille e una notte

Monica Bertini, la meravigliosa conduttrice ha da poco spento 40 candeline. In occasione dei festeggiamenti, ha sfodera un abito da mille e una notte.

Il volto di “Pressing” riesce sempre a catturare le attenzioni degli utenti. Monica Bertini è sicuramente una delle conduttrici più seguite e apprezzate dai tifosi, e non solo. La giornalista specializzata in ambito sportivo, infatti, è ormai una stella dei social. Qui ha recentemente condiviso i festeggiamenti per il suo 40esimo compleanno: il suo look non è passato inosservato e i followers l’hanno sommersa di complimenti.

L’amata conduttrice ha da poco compiuto 40 anni: un traguardo che ha deciso di festeggiare insieme alle persone più care. Sui social, Bertini ha ricevuto tantissimi messaggi e commenti di auguri da parte del suo affezionato pubblico, che non si è certamente lasciato sfuggire il fantastico outfit che ha sfoderato durante il party.

Celebre per la conduzione di “Pressing” e dei vari spin-off della trasmissione, la giornalista ha un grandissimo seguito sui social e, in particolare, su Instagram. Il suo profilo ufficiale vanta oltre 470 mila followers, con i quali interagisce giorno dopo giorno condividendo non solo post relativi al suo lavoro, ma anche alla sua vita quotidiana.

I selfie e le foto in cui è possibile ammirare la sua incantevole bellezza non mancano certamente. Fin dai suoi esordi, Bertini si è sempre contraddistinta per il suo fascino e per lei non è stato difficile guadagnarsi le simpatie degli spettatori, che ha conquistato in poco tempo.

Monica Bertini: “Tanti auguri a me”, la conduttrice incanta tutti il giorno del suo compleanno

Come affermato poc’anzi, la conduttrice ha recentemente spento 40 candeline e, sui social, ha postato un video dedicato ai festeggiamenti per il suo compleanno, nel quale appare insieme ad amici e parenti. Ciò che più ha attirato l’attenzione dei followers, è stato senz’altro il look che ha sfoderato in occasione del suo party.

Ha optato per un abito da vera diva, color oro e tanto luccicante quanto lei, che nel post è più meravigliosa che mai. Il vestito dalla scollatura pronunciata le sta d’incanto e, ovviamente, è piaciuto molto anche ai suoi fan. Il suo sorriso raggiante esprime benissimo la sua felicità, mentre tiene in mano un bigliettino con scritto “Tanti auguri a me”.

Dopo aver debuttato collaborando con emittenti locali, è approdata a Sportitalia al timone del tg Sportitalia24, per poi dedicarsi alla conduzione delle trasmissioni sulla Serie B e dei programmi sul calciomercato. La sua professionalità e il suo talento le hanno permesso di farsi velocemente strada e, nel 2014, è passata a Sky Sport.

La consacrazione è arrivata una volta trasferitasi a Mediaset. Inizialmente impegnata nella conduzione di Sport Mediaset e della Supercoppa europea, è stata poi scelta per coprire il Campionato del mondo del 2018, con un ottimo successo. Il pubblico ha avuto modo di vederla anche in programmi come “Balalaika – Dalla Russia col pallone” e “Mai dire Mondiali”, ai quali ha partecipato in qualità di ospite fissa ed opinionista.