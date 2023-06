Formazioni ufficiali Sassuolo-Fiorentina: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Sassuolo-Fiorentina, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida in programma al “Mapei Stadium”. Le ultime dritte.

Al “Mapei Stadium” tutto pronto per il fischio d’inizio del primo anticipo della trentottesima ed ultima giornata di Serie A. A prendersi la scena saranno Sassuolo e Fiorentina che, salvo clamorosi colpi di scena, daranno vita ad un match animato con rapidi capovolgimenti di fronte. Per motivi diversi, infatti, sia i neroverdi che i Viola vogliono chiudere al meglio una stagione nella quale sono riusciti a venire a capo delle difficoltà iniziali grazie ad una proposta di gioco spiccatamente offensiva.

La Fiorentina, inoltre, a consolidare la propria posizione in classifica, vuole anche preparare al meglio le tappe di avvicinamento alla finalissima di Conference League. Ecco le scelte di Dionisi ed Italiano:

SASSUOLO (4-3-3): Russo; Toljan, Ruan, Ferrari, Rogerio; Harroui, Lopez, Henrique; Berardi, Pinamonti, Ceide.

FIORENTINA (4-2-3-1): Cerofolini; Dodò, Martinez Quarta, Ranieri, Terzic; Amrabat, Duncan; Ikonè, Castrovilli, Kouamé; Cabral.

Sassuolo-Fiorentina, il pronostico marcatori

Con una Fiorentina che potrebbe concedere qualcosa in fase di non possesso e con un Sassuolo desideroso di chiudere in bellezza un campionato disputato in crescendo, l’opzione Berardi marcatore non è affatto da escludere. L’esterno offensivo ha ritrovato continuità di rendimento e soprattutto un feeling invidiabile con il gol e potrebbe rendersi protagonista di un’altra prestazione importante, magari impreziosita da una rete. Tra le fila della Fiorentina, invece, piace molto l’opzione Cabral marcatore.

Probabili ammoniti e tiratori di Sassuolo-Fiorentina

Come già ribadito in precedenza, ci si aspetta una gara molto intensa, con azioni più o meno pericolose da una parte e dall’altra. Gli inserimenti dei centrocampisti e la propulsione offensiva dei neroverdi e dei Viola potrebbero fare il resto. Stuzzica e non poco l’opzione Henrique tiratore, ma occhio anche a Castrovilli e Ikoné, che hanno dimostrato in lungo e in largo di sapersi rendere pericolosi con conclusioni dalla media-lunga distanza. Anche Amrabat potrebbe scaldare i guanti con Russo, così come Dodò in una delle sue sortite offensive. Per quanto concerne le situazioni da calcio da fermo, infine, occhio a Ferrari, che ha dimostrato di sapersi rendere molto pericoloso soprattutto su azioni di corner. Proprio il centrale del Sassuolo, però, è uno dei candidati più autorevoli a finire sul taccuino del direttore di gara, così come Ranieri e Martinez Quarta.