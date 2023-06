Sara Croce, festa social e look esagerato: impossibile resistere

Sara Croce, l’influencer che ha conquistato i social con la sua bellezza nella giornata di ieri ha compiuto 25 anni. Per l’occasione ha sfoggiato un look esagerato al quale è impossibile resistere.

Modella, influencer e showgirl, Sara Croce è ormai abituata alle attenzioni del pubblico e degli utenti. L’ex Bonas di “Avanti un Altro”, d’altronde, li ha conquistati facendo perdere loro la testa. Il merito è tutto del suo irresistibile fascino: dal suo sguardo incantevole, con quegli occhi di ghiaccio, ai suoi meravigliosi lineamenti, per non parlare del suo fisico. Ogni post che condivide scatena l’entusiasmo dei fan e, nelle scorse ore, si è proprio superata.

Nota per aver indossato i panni di Madre Natura in “Ciao Darwin” e per aver ricoperto il ruolo della Bonas di “Avanti un Altro”, Sara Croce ha ormai un grandissimo seguito che si estende ben oltre il piccolo schermo. Il suo profili Instagram, infatti, vanta 1 milione di followers con i quali interagisce ogni giorno tra post e storie in cui è possibile ammirarla in tutto il suo splendore.

Come affermato poc’anzi, è dotata di una bellezza che non passa certamente inosservata. È proprio grazie al suo charme se è riuscita ad emergere: il suo percorso ha avuto inizio con la partecipazione a Miss Italia, dove si è classificata al quarto posto aggiudicandosi la bandiera di Miss Tricologia e Miss Lombardia. Il concorso di bellezza le ha fatto da trampolino da lancio e, in seguito all’esperienza, la sua carriera ha preso il via.

Sara Croce e il party per il suo compleanno: il look da Barbie conquista tutti

L’esperienza di Bonas ha contribuito notevolmente alla sua popolarità e oggi Sara è sicuramente uno dei volti più seguiti ed apprezzati dai telespettatori e non solo. Sui social è un’affermata influencer e giorno dopo giorno interagisce con i fan mostrandosi nella sua quotidianità. Tra servizi fotografici, eventi mondani, viaggi ed uscite insieme alle amiche, è sempre pronta a portare i followers con sé nelle sue avventure.

In queste giorni è volata a Madrid, in Spagna, dove ha trascorso un fantastico soggiorno senza mai mancare di condividere i momenti più salienti con i fan. Qui ha festeggiato il suo 25esimo compleanno e, ovviamente, sul suo profilo ha postato una carrellata di scatti dei festeggiamenti. La bella influencer ha passato una serata strepitosa e, a giudicare da quanto apparso sul suo profilo, possiamo dire che si è proprio divertita.

Lo scatto che vi proponiamo è stato sicuramente quello più apprezzato dai fan: nella foto la splendida Sara è più raggiante che mai mentre sorride davanti all’obiettivo con un look all’insegna del rosa da vera Barbie. Il top a fascia esalta le sue fantastiche forme e quei leggins attillati non sono certamente sfuggiti all’occhio dei fan.