Ritiro Fognini, Flavia Pennetta spiffera tutto: segreto ai quattro venti

Fognini, la moglie Flavia Pennetta si lascia sfuggire la verità in un’intervista rilasciata durante gli Internazionali di Roma.

Sapevamo bene che le probabilità che il suo fisico gli chiedesse presto il conto erano elevatissime. I primi due match sono stati parecchio dispendiosi a livello di energie e c’era da aspettarselo, in fin dei conti, che potesse andare incontro ad un calo fisiologico.

Tanto più che al di là della rete c’era uno dei giovani tennisti più promettenti del circuito, ossia Holger Rune. Il danese è un vero e proprio vulcano in eruzione, motivo per il quale ci sarebbe voluto un Fabio Fognini versione deluxe per battere un tale portento. Cosa che però, purtroppo, non è accaduta. Lo scontro generazionale se l’è aggiudicato il 20enne di Gentofte e il sanremese non è riuscito a ribaltare, ahinoi, i pronostici dei bookmaker e degli appassionati. Cosa che non cancella assolutamente, tuttavia, quello che di buono è riuscito a fare agli Internazionali d’Italia.

Il tennista ligure, battendo Andy Murray e Miomir Kecmanovic, ha dimostrato che non è finita. Che il sacro fuoco del tennis brucia ancora nelle sue braccia e nelle sue gambe e che ha ancora tanto da dare allo sport che gli ha regalato fama e successo. Sbagliava, quindi, che pensava che fosse prossimo al ritiro. Avrà pure avuto qualche acciacco dovuto all’età, ma l’uscita di scena non è ancora contemplata.

Fognini esce di scena. O forse no

A confermarlo è sua moglie, la campionessa Flavia Pennetta, che lo ha accompagnato in quest’avventura agli Internazionali d’Italia – che andrà avanti, essendo Fabio in gara con Bolelli nella categoria del doppio – con al seguito tutta la ciurma dei piccoli Fognini.

Le parole dell’ex tennista, intervistata dalla Gazzetta dello Sport, sono piuttosto eloquenti. E ci hanno fatto tirare, in quanto tali, un grosso sospiro di sollievo. “Giocherà fino a quando avrà voglia – ha detto la Pennetta quando le è stato chiesto se il marito intenda continuare a giocare – fino a quando si sentirà all’altezza di poterlo fare a un certo livello. Poi arriverà un momento nel quale si tirano le somme e si fa un passo indietro. Un tempo a oggi non c’è. Vive ogni attimo alla sua maniera”.

Ammettendo che ad oggi non ci sia una data di “scadenza”, ha implicitamente ammesso che a casa al momento non si parla del suo ritiro. Men che meno ora, probabilmente, considerando che Fognini è reduce da una super prestazione e che a Roma è parso tutt’altro che finito.