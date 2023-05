Da Flavia Pennetta a Susanna Giovanardi: un modello per due

Flavia Pennetta e Susanna Giovanardi hanno “qualcosa” in comune: chi è Andrea Preti e cosa c’entra con le due tenniste.

Avrebbero dovuto sposarsi. Metter su famiglia. Ma il destino, si sa, a volte manda in fumo anche i piani meglio congegnati. Soprattutto in amore, perché Cupido è sempre in agguato e non sai mai cosa abbia in serbo per te.

Per Flavia Pennetta e Fabio Fognini non è stato amore a prima vista. Erano amici, non si erano mai guardati in “quel” modo. Ma un giorno, all’improvviso, qualcosa è cambiato. “Si siamo trovati un giorno che i discorsi erano gli stessi – ha raccontato l’ex campionessa nella sua biografia, Dritto al cuore – ma le sensazioni e gli sguardi diversi. E una sera sul divano di casa è scattato il bacio. Un bacio strano: sembrava che ci conoscessimo da sempre, che ci fossimo baciati tutta la vita”. Per poter stare insieme hanno dovuto smuovere le montagne. Letteralmente. Erano già, infatti, entrambi fidanzati.

Il tennista sanremese con ex schedina di Quelli che il calcio, Svetlana Simenova; Flavia con un bellissimo modello dal fisico statuario che studiava recitazione, Andrea Preti, l’uomo che le aveva fatto ritrovare il sorriso dopo la storia, finita malissimo, con Carlos Moya. Quando i due tennisti azzurri si sono resi conto di voler passare il resto della vita insieme, hanno dunque dovuto lasciare i rispettivi compagni. L’ex fidanzato della Pennetta oggi è di nuovo felice. E sembra avere ancora un debole per le tenniste, visto e considerato che adesso ha una relazione stabile con quella che è considerata l’atleta più bella al mondo.

Il fidanzato di Susanna Giovanardi è l’ex di Flavia Pennetta

Andrea Preti è il fidanzato di Susanna Giovanardi, la tennista con un trascorso a Miss Italia che proprio in questi giorni, dopo una lunga assenza dovuta ad un infortunio al gomito, è tornata in campo.

Lui, che è stato anche con Claudia Gerini, oggi è attore e produttore e sembra che la coppia sia in odor di matrimonio. “Ne abbiamo già parlato, è ovvio – ha raccontato la bella Susanna al settimanale Dipiù – perché dopo tre anni è normale. Siamo entrambi molto innamorati e nel futuro succederà. Aspetto la sua proposta. Il momento giusto, ne sono certa, prima o poi arriverà. Più avanti però, io ho appena ripreso a giocare dopo un infortunio al gomito e devo recuperare tornei e posizioni in classifica a livello italiano e internazionale”.

Galeotta fu, per i due piccioncini, la partecipazione di lei allo storico concorso di bellezza di Salsomaggiore. Andrea era lì, in prima fila, e rimase folgorato dal fascino di quell’aspirante reginetta. Il resto è storia, anche se il capitolo più bello deve ancora arrivare.