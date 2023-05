Tennis, la foto piccante suggella l’unione: dopo Lolita arriva lei

Tennis, lo scatto hot apparso su Instagram conferma i rumors delle ultime settimane: è pazzo della bella Madalina.

La stampa bulgara lo aveva già fatto notare in tempi non sospetti. Non lo si vedeva in compagnia della sua fidanzata Lolita Osmanova, figlia del noto magnate russo, da un po’. Era evidente, quindi, che la loro relazione fosse ormai giunta al capolinea. Mancava solo la conferma ufficiale.

E questa conferma, adesso, è arrivata. O meglio, Grigor Dimitrov non ha ammesso esplicitamente di aver rotto con lei, ma ha rivelato, in una maniera del tutto inaspettata, che c’è qualcun’altra adesso al suo fianco. Una persona che non è affatto nuova al mondo del gossip, per via dei suoi trascorsi e della sua appartenenza al jet set. Stiamo parlando di Madalina Ghenea, che dopo la storia con Nicolò Zaniolo sembra avere finalmente voltato pagina. Si vociferava di un presunto flirt in atto tra i due già da qualche giorno, ma né l’atleta e né la modella e attrice rumena avevano inteso sbilanciarsi per confermare o smentire l’ipotesi della stampa.

Fino a che, all’improvviso, l’ex lady Zaniolo non ha postato una certa foto sui social network. Lo scatto hot è apparso su Instagram all’improvviso, salvo poi sparire nel nulla qualche ora dopo. C’è stato tutto il tempo di screenshottarlo e di farlo girare online e sulle varie piattaforme, però. E di parlarne a più non posso, visto che certe coppie fanno discutere più di altre e che questa, in particolar modo, terrà banco nel dibattito social per un bel po’ di tempo.

Tennis, Dimitrov colpisce ancora: la confessione sui social

La foto, accompagnata dalla didascalia Coming Soon, è stata inspiegabilmente cancellata poco dopo la condivisione. Nel poco tempo che è rimasta online ha comunque infiammato il gossip e confermato, se mai ve ne fosse bisogno, la passione dell’ex numero 3 del mondo per le donne bellissime.

Nel passato di Dimitrov, che domenica scorsa è stato sbattuto fuori dal Masters 1000 di Roma da Novak Djokovic, ci sono stelle del calibro di Maria Sharapova, Serena Williams e Nicole Scherzinger. Anche Madalina ha alle spalle un passato burrascoso, ma dice, adesso, di avere imparato la lezione. Di aver capito che la vita privata è meglio che rimanga tale e che certe cose è meglio tenerle per sé.

Sarà, ma lo scatto che ha postato nelle scorse ore su Instagram, in compagnia del campione del tennis mondiale, era piuttosto intimo. Lei era in lingerie, lui a petto nudo, ed erano avvinghiati l’uno all’altra in una posa sensualissima e bollente. Ma perché, ed è questo quello che si chiedono tutti, i due piccioncini hanno poi deciso di cancellare con un colpo di spugna le tracce di quell’inaspettata rivelazione?