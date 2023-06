Svitolina-Sabalenka, Roland Garros: orario, diretta tv, streaming, pronostici

Svitolina-Sabalenka è un match valido per i quarti di finale del Roland Garros: notizie, analisi, pronostici, orario, diretta tv e streaming.

La classifica non tragga in inganno. Elina Svitolina, attuale numero 192 al mondo, occupa quella posizione solo perché è stata ferma per oltre un anno per portare a termine la gravidanza. La tennista originaria di Odessa, classe 1994, si è rituffata nel circuito lo scorso aprile, ripartendo dal torneo di Charleston e disputando qualche match a livello Itf.

Il Challenger di Saint-Malo e il Masters 1000 di Roma – da dove è uscita subito contro la connazionale Tsurenko – le sono serviti per carburare e ritrovare confidenza con la racchetta in vista del Roland Garros. Prima di debuttare a Parigi, però, si è tolta subito una soddisfazione, aggiudicandosi il titolo a Strasburgo – si tratta del 17esimo della sua carriera – grazie al successo in finale sulla Blinkova. Davanti a questi precedenti, insomma, non stupisce la corsa della giocatrice ucraina fino ai quarti di finale dello Slam parigino. Dopo essersi imposta su Trevisan, Hunter e Blinkova, la Svitolina ha eliminato la nona testa di serie Daria Kasatkina (6-4 7-6) facendo come al solito notizia per la mancata stretta di mano a fine gara. Continua a far discutere, infatti, la scelta di non salutare le colleghe russe o bielorusse in segno di “rispetto” verso la propria nazione, in guerra ormai da un anno e mezzo con la Russia di Putin (la cui invasione è supportata anche dalla Bielorussia).

Perfetta parità nei precedenti

Una scena che verosimilmente si ripeterà anche nel quarto di finale contro la numero due del mondo nonché seconda testa di serie in quest’edizione del Roland Garros, Aryna Sabalenka. La statuaria tennista bielorussa è una delle principali favorite per la vittoria finale ma dovrà fare grande attenzione ad una giocatrice esperta come Svitolina.

Sabalenka finora non ha lasciato per strada neppure un set anche se negli ottavi di finale ha dovuto faticare più del previsto per avere ragione della statunitense Stephens. La vincitrice degli ultimi Australian Open ha incontrato due volte Svitolina in passato. E il bilancio dei testa a testa è in perfetta parità. Nel 2018 Sabalenka prevalse a Wuhan, in Cina, mentre nel settembre 2020 a Strasburgo – dunque sulla terra rossa – la spuntò l’ucraina. Anche in quell’occasione fu decisivo il terzo parziale.

Dove vedere Svitolina-Sabalenka in diretta tv e streaming