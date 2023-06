Alcaraz-Tsitsipas, Roland Garros: orario, diretta tv, streaming, pronostici

Alcaraz-Tsitsipas è un match valido per i quarti di finale del Roland Garros: notizie, analisi, pronostici, orario, diretta tv e streaming.

Giganteggia, Carlos Alcaraz. Il numero uno al mondo domenica ha impiegato poco più di due ore per archiviare la pratica Musetti e “vendicare” la sconfitta subita la scorsa estate nella finale di Amburgo. L’azzurrino aveva incantato nelle partite precedenti e dava l’impressione di poter quantomeno insidiare il nuovo fenomeno del tennis mondiale ma, esclusi i primi due game, il talento murciano non gli ha mai permesso di entrare in partita.

Troppo Alcaraz, dunque, per il carrarino. In realtà in questo momento sono in pochi a poter creare problemi allo spagnolo, già proiettato verso il secondo Slam della sua carriera ed impaziente di succedere nell’albo d’oro del Roland Garros al suo connazionale nonché idolo d’infanzia Rafa Nadal. L’allievo di Juan Carlos Ferrero nel suo cammino parigino ha lasciato per strada solamente un set, nel match di secondo turno con Taro Daniel. Ed ha risposto presente quando c’è stato da alzare il livello, battendo in tre set il canadese Shapovalov e, per l’appunto, Musetti, due giocatori che da tempo stazionano nei primi 30 del mondo. Si profila all’orizzonte uno scoppiettante duello generazionale con Novak Djokovic in semifinale, ma prima di un eventuale scontro con Nole bisognerà fare i conti con Stefanos Tsitsipas, altro esponente di spicco della cosiddetta Next Gen.

Dominio spagnolo nei quattro precedenti

L’ellenico, finalista due anni fa – si fece rimontare da Djokovic dopo aver vinto i primi due set – dopo aver concesso un set al ceco Vesely all’esordio, non ha lasciato scampo a Carballes Baena, Schwartzman e Ofner conquistando un pass per i quarti di finale per la terza volte nelle ultime quattro edizioni.

Tsitsipas adesso è chiamato a fare quel salto di qualità che continua ormai a rimandare da troppo tempo. Alcaraz, nonostante sia sulla cresta dell’onda soltanto da due anni, è già un’autentica bestia nera per il nativo di Atene, avendolo sempre battuto nelle quattro volte in cui l’ha affrontato nel circuito principale. Lo spagnolo ebbe la meglio già agli US Open 2021, quando ancora si parlava di lui solo come una promessa. Si imposto su Tsitsipas anche a Miami nel 2022 e per due volte di fila a Barcellona, sulla terra rossa. L’ultimo testa a testa risale allo scorso 23 aprile nella città catalana. Confronto conclusosi con una vittoria netta da parte di Alcaraz, che battendo in finale il greco 6-3 6-4 si è portato a casa il titolo.

Dove vedere Alcaraz-Tsitsipas in diretta tv e streaming