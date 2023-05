Tennis, con un panorama così non c’è gara: Olivia batte lo skyline

Tennis, il panorama sarà meraviglioso ma la giovane atleta è decisamente meglio: Olivia è riuscita a battere lo skyline guadagnandosi tutte le attenzioni.

L’affascinante giocatrice ha fatto breccia nel cuore dei tifosi grazie al suo carattere sincero ed ironico, che si unisce ad un fisico scolpito che sul web l’ha resa piuttosto popolare. Il suo profilo Instagram vanta oltre 43 mila followers e il suo seguito è sicuramente destinato a crescere di molto. Basti dare un’occhiata alle foto che condivide quotidianamente, come l’ultima apparsa sul suo account.

Atleta, studentessa universitaria e star dei social: la splendida Olivia Elliott non si fa mancare nulla e, vista la sua determinazione, crediamo che presto raggiungerà risultati importanti facendo parlare di sé sia per le sue doti sul campo che per il suo incantevole fascino, che sui social ha già conquistato tantissimi utenti.

La giovane tennista, infatti, non ha niente da invidiare a campionesse che, nel corso delle loro carriere, si sono affermate anche come icone di sensualità, tra le quali spicca la maceratese Camila Giorgi. La tennista, su Instagram, finisce sempre col scatenare l’entusiasmo dei followers con scatti da vera modella.

Allo stesso modo, la bella Olivia si è fatta largo sul web mostrandosi non solo tra match e allenamenti ma anche nella sua vita quotidiana. Le sue foto in bikini non sono certamente passate inosservate, né tantomeno gli scatti in cui sfodera outfit incantevoli, che puntualmente le calzano a pennello. D’altronde, la giocatrice è dotata di un corpo incredibile, a cui starebbe bene qualsiasi cosa.

Tennis, la vista non è nulla rispetto alla splendida Olivia Elliott

Al suo fisico mozzafiato si aggiunge un bellissimo viso dai lineamenti delicati, che ha lasciato stregati i suoi affezionati fan. Olivia ha fatto colpo su questi ultimi puntando tutto su un look “acqua e sapone” che sui social è stato molto apprezzato. Non sembrerebbe, infatti, una fan dei make-up sfarzosi e la sua semplicità e proprio il suo punto forte. Ha un fascino naturale che potrebbe rapire chiunque.

Solamente nelle scorse ore, ha lasciato i followers a bocca aperta con un post che ha mandato Instagram in delirio. L’atleta – che oltre a giocare a tennis studia Comunicazione e marketing alla Troy University di Alabama – si è goduta una serata fuori e ovviamente non poteva mancare qualche foto per immortalare l’uscita.

“Non puoi battere la vista dello skyline di Miami sulla spiaggia” ha commentato nella didascalia del post, in cui è possibile vederla con un look da dea: Olivia ha optato per il total white, con un tutina bianca abbinata ad un paio di stivali che le arrivano fino al ginocchio e che mettono in risalto le sue fantastiche gambe. Il panorama sarà meraviglioso, ma la tennista ha catalizzato tutta l’attenzione su di sé.