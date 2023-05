Tennis, bikini minimal: pioggia di like per le sue curve

Tennis, quel bikini minimal non è certamente passato inosservato: sui social, la bella atleta ha ricevuto una pioggia di like.

L’atleta questa volta ha deciso di giocare pesante: l’ultima foto condivisa su Instagram ha mandato il web in delirio. Il merito è tutto delle sue curve pericolose e del costume minimal che ha voluto sfoggiare mentre si stava godendo un po’ di riposo dopo tanti impegni sportivi. I followers sono rimasti a bocca aperta.

Classe 2000, la giovane tennista rumena può vantare la vittoria di 4 titoli in singolo e 8 nel doppio all’interno del circuito femminile ITF. Andreea Prisacariu, nel 2021, si è fatta notare per essersi aggiudicata la vittoria del Solgironès Open Catalunya in coppia con Valentina Ivakhnenko. Ma la giocatrice si è guadagnata le attenzioni dei tifosi anche per un altro motivo.

Affascinante, dal fisico avvenente e coperto da vari tatuaggi, sui social ha un notevole seguito e gli scatti che condivide giocano senza dubbio un ruolo decisivo. Per gli appassionati di tennis è stato impossibile non notare il suo irresistibile charme. Su Instagram, la 23enne interagisce quotidianamente con gli utenti mostrandosi non solo sul campo, tra un match e l’altro, ma anche nella vita di tutti i giorni.

Oltre allo sport, Andreea è un’appassionata di beauty e moda e le foto in cui sfodera i suoi look sono assolutamente da togliere il fiato. Attualmente numero 342 nel ranking mondiale (mentre nel doppio è alla posizione numero 290), ha recentemente sorpreso i suoi fan con uno scatto che è stato inondato dai loro like e commenti.

Tennis, con il suo mini costume Andreea Prisacariu ha scaldato il web

A quanto pare, la giocatrice ha deciso di prendersi un momento di relax e di godersi una giornata al mare. Ovviamente, non poteva mancare all’appello uno dei suoi bikini supersexy: dalla foto che vi proponiamo è possibile ammirare le sue meravigliose forme, di fronte alle quali gli utenti di Instagram sono rimasti a bocca aperta.

Nonostante il volto della bella atleta sia nascosto dalle sue stesse braccia, impegnata a legarsi i capelli, il suo fisico ha catturato totalmente l’attenzione dei fan. Questi ultimi non si sono trattenuti con i complimenti sotto al post: l’estate si avvicina e Andreea ha già fatto alzare le temperature sul social.

Negli scorsi giorni ha gareggiato all’ITF Turchia 21A, dove ha raggiunto la semifinale prima di essere sconfitta dalla rivale Irina Maria Bara, e al momento si sta preparando per la sua prossima sfida al WTA Otocec. Nel frattempo, ha deciso di approfittarne e prendere un po’ di sole, facendo scaldare anche gli users.