Tennis, è bellissima ed è pazza di Djokovic: fascino da top ten

Tennis, è bellissima ed è pazza di Djokovic: la giovane atleta è pronta per conquistare il web con il suo fascino.

La giocatrice classe 2000 si sta facendo strada nel mondo del tennis, facendosi notare non solo per il suo talento ma anche per il suo incredibile fascino. Le sue foto fanno faville sui social, dove scatto dopo scatto si sta affermando come una delle atlete più irresistibili di sempre.

La tennista canadese Carson Branstin si è avvicinata molto presto al tennis, passione che le è stata trasmessa dalle sue sorelle maggiori, Cassidy e Constance, entrambe giocatrici a livello collegiale. La 23enne ha iniziato a praticare lo sport all’età di 7 anni. Il suo idolo è il leggendario Novak Djokovic e lei stessa si definisce una giocatrice “dominante” quando è in campo.

Nel 2014 ha preso parte al suo primo torneo junior in occasione dell’ITF G4 di Atlanta, aggiudicandosi la vittoria nel doppio. A distanza di qualche settimana, è arrivata la volta del G4 di Boca Raton, dove ha ottenuto per la prima volta un titolo nel singolare. Un anno più tardi ha giocato nel suo primo torneo da professionista.

Oltre ad avere una promettente carriera di professionista, Carson è un’affermata modella con un profilo Instagram che vanta oltre 15 mila followers. Alta, bruna, dagli occhi azzurri e il fisico avvenente, per la tennista non è stato difficile attirare l’attenzione degli utenti sul web e conquistarli. Il suo sguardo ammaliante ha stregato numerosi tifosi che, ormai, la seguono con dedizione.

Tennis, Carson Branstine incanta i social con le sue foto in bianco

Carson ha sicuramente ancora molta strada da fare davanti a lei. Eppure può già contare sull’affetto dei fan rimasti incantati di fronte al suo sguardo ammaliante. Ha tutte le carte in regola per entrare nella top ten delle tenniste più affascinanti degli ultimi tempi, insieme a colleghe come Aryna Sabalenka, Paula Badosa o l’italiana Camila Giorgi.

La foto che vi proponiamo in questo articolo ne è la prova: la meravigliosa atleta è girata di spalle e guarda dritto in camera con i suoi occhi profondi. I capelli sono sciolti e incorniciano il suo bellissimo viso. Carson indossa un top ed un paio di leggins bianchi che le calzano a pennello.

Gli ultimi, in particolare, mettono in risalto le sue fantastiche forme. Lo scatto è stato molto apprezzato dai tifosi, rimasti a bocca aperta con il suo lato B. Carson è sicuramente destinata ad affermarsi come una delle giocatrici più sensuali del momento: le sue foto sul web stanno facendo faville.