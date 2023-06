Mezza rivoluzione Real: “Ancelotti rimane ma potrebbe arrivare Kane”

Il Real Madrid perderà anche Benzema ma non Ancelotti: Florentino Perez dovrà intervenire massicciamente sul mercato per creare una squadra competitiva: si segue anche Kane.

Arancha Rodriguez, giornalista spagnola, è intervenuta ai microfoni di calciomercato.it, in onda sul canale Twitch TVPLAY, per parlare del futuro di Ancelotti e dei nuovi acquisti del Real Madrid a fronte degli addii ormai sicuri. Karim Benzema ha lasciato il Real Madrid, ed è quasi la fine di un’era.

Dopo quattordici stagioni i Blancos dovranno fare a meno di uno dei loro giocatori più iconici. Da qui l’esigenza di inventare un nuovo attacco. “Per sostituire Benzema sarà preso un centravanti in grado di unire i reparti e di fare goal“, ha spiegato la Rodriguez, “uno simile a Benzema. Al Real Madrid stanno pensando che il profilo ideale sia Harry Kane. Poi bisogna trattare con il Tottenham, e non è un club facile col quale trattare”.

Sul fronte degli addii né Nacho e Ceballos sono davvero sicuri di lasciare. “Ceballos è vicino alla permanenza e a prolungare con il Real Madrid: resterà all’80%”, ha spiegato la giornalista. “Per Nacho mi dicono che potrebbe restare, è tutto al 50%. Dopo ventitré anni il cuore pesa tantissimo. La sua testa gli dice che vuole giocare di più e l’Inter gli garantisce questa possibilità“.

“Ma rimanere in Spagna è importante per la sua famiglia“, ha continuato la giornalista. “Nacho ha quattro figli, di cui uno che è nato due mesi fa. Questo sarà un fattore in questa decisione. Il Real gli ha detto che non ha fretta, gli dà tutto il tempo per decidere. Non ha ancora deciso cosa accadrà”.

Real Madrid, la rivoluzione a metà: “Ancelotti resta, ma Perez vuole Havertz e Kane“

“Il Brasile sta cercando un CT ed hanno individuato in Ancelotti il profilo adatto. Don Carlo ha tutto per prendere in mano la Nazionale brasiliana. Lui però ha un contratto con il Real Madrid e vorrebbe finire lì la sua carriera. Il Brasile vuole Ancelotti, stanno valutando di aspettare un anno per poi tesserarlo. La sua volontà probabilmente è quella di restare a Madrid”.

“Florentino Perez in questo momento non sta valutando un allenatore alternativo ad Ancelotti: vuole lui al Real Madrid, e lo considera il top. Se Ancelotti ha voglia restare al Real Madrid, nulla cambierà. Non cerca allenatori, semmai calciatori. Nel futuro lontano non credo ci siano né Mourinho né altri allenatori italiani”.

“A Perez piace Havertz. Ormai lo danno per un affare molto vicino in Germania. So che stanno lavorando su tanti nomi, poi però bisogna fare bene i conti”. Ma secondo la giornalista è presto per sbilanciarsi: “Sì, è presto per dire che è un affare chiuso, è uno dei profili che il Real Madrid sta valutando”.