Gratta e Vinci da 6 milioni: città in festa, è la prima volta

Gratta e Vinci da 6 milioni: il Vinci in Grande, il tagliando che ha rivoluzionato questo concorso, ha regalato la prima storica vincita milionaria

Era solo ed esclusivamente questione di tempo. E a dire il vero non ci ha messo così tanto. Il nuovo Gratta e Vinci, quel Vinci in Grande che ha cambiato il modo di vedere questo gioco, ha regalato la sua vincita massima, 6 milioni di euro.

Prima di andare a vedere dov’è successo, facciamo un recap di quello che è questo nuovo gioco che da un poco di tempo ha cambiare realmente il tutto. Intanto partiamo dal costo: 25 euro, il più alto nella storia, e che quindi mette anche in difficoltà chi lo vorrebbe compare ma deve fare i conti con il proprio portafoglio. Insomma, non è per tutti, purtroppo. E poi c’è anche un altro fatto: il Vinci in Grande è quello che regala come vincita minima dei soldi maggiori rispetto a quello che è l’investimento, lo fa anche con una certa costanza viste quelle che sono le probabilità di vincita. Ce n’è uno vincente uno ogni quattro, o qualcosa in più, poco in più, quindi una volta, magari non comprando diversi di importo minore, si potrebbe pure acquistare. Torniamo a noi, però, e alla vincita clamorosa e dove è stata piazzata così come raccontato da Agimeg.it.

Gratta e Vinci da 6 milioni, ecco dove lo hanno vinto

Torino è la prima citta dove questo Gratta e Vinci ha regalato una vincita così importante. Una vincita che senza pochi dubbi rimarrà nella storia visto che è la più grande di sempre con un Gratta e Vinci.

Nel dettaglio, i 6 milioni di euro – che sono di più di quelli che ha regalato il Superenalotto con il jackpot super milionario visto che quello poi è stato diviso in 90 quote – sono stati vinti nella tabaccheria Svizzera, di Corso Svizzera 43/c a Torino. E chissà che non sia collegato proprio alla Svizzera che come sappiamo è una terra che ha un importante segreto bancario e che quindi potrebbe essere scelta proprio dal fortunato vincitore per conservare quei soldi. A parte tutto, ovviamente, rimarrà tutto nella storia.