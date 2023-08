Tennis, la pausa relax è rovente: boom di like per la star di Onlyfans

Tennis, per la star di Onlyfans è arrivato il momento di godersi un po’ di relax: eppure non smette mai di lasciare i follower a bocca aperta.

Resistere al suo fascino è veramente impossibile. La protagonista di questo articolo è passata dall’essere una delle tenniste più sensuali degli ultimi tempi ad affermarsi come una vera e propria star del web, dove si è guadagnata una notevole popolarità grazie al suoi scatti da togliere il respiro. Oggi è una star di Onlyfans e, di recente, ha alzato di molto le temperature dei social con il suo ultimo video.

Il tennis fa, ormai, parte del suo passato. L’ex atleta classe 1985 si è lanciata nelle competizioni da professionista all’inizio del 2000, facendosi notare dal pubblico per i suoi traguardi. In particolare, nel 2003, ha attirato l’attenzione dei tifosi per i risultati ottenuti durante il torneo di Charleston, nonostante la sua eliminazione in semifinale. Tuttavia, qualche anno più tardi, la sua carriera ha preso una piega decisamente inaspettata.

Era il 2008 quando Ashley Harkleroad ha lasciato tutti a bocca aperta posando in un sensualissimo servizio fotografico per la celebre rivista Playboy. Il suo shooting non è di certo passato inosservato e, anzi, ha scatenato reazioni contrastanti tra i tifosi. Presto l’ex tennista si è trovata davanti ad un bivio e ha deciso di appendere la racchetta al chiodo e buttarsi a capofitto nella sua nuova avventura da modella.

Tennis, Ashley Harkleroad manda il web in delirio con il suo ultimo video: sensualità alle stelle

Dal servizio fotografico per Playboy ad oggi ne è passato di tempo e, in questi anni, la Harkleroad ha preferito lasciarsi completamente alle spalle il tennis per dedicarsi a tempo pieno alla sua nuova carriera. Il successo non ha di certo tardato ad arrivare e, oggi, sui social può vantare un seguito impressionante. Sono milioni i tifosi e gli utenti rimasti stregati dal suo fascino, con cui interagisce quotidianamente.

Dando un’occhiata al suo profilo, non è poi così difficile capire a cosa sia dovuta tanta notorietà. Ashaley è da sempre stata dotata di una bellezza fuori dal comune e, nelle sue foto, esprime tutta la sua sensualità al massimo. Un anno fa è tornata ad attirare le attenzioni del pubblico con un annuncio diventato virale in pochissimo tempo. L’ex tennista ha debuttato nel mondo della pornografia.

Insomma, quando si tratta di stuzzicare le fantasie degli ammiratori la Harkleroad non si tira mai indietro. La meravigliosa modella, oltre che attrice di filmati per adulti, ha un charme a dir poco irresistibile. Basti guardare l’ultimo video apparso sul suo profilo Instagram, nel quale sfoggia un fantastico costume giallo in stile cut-out che le calza davvero a pennello: il suo fisico mozzafiato ha mandato i fan in delirio.