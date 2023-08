Gratta e Vinci, incassa 500 euro senza numeri vincenti: scopri come

Gratta e Vinci, non è la prima volta che succede: ha incassato 500euro senza beccare nemmeno un numero. Ecco come

I Gratta e Vinci regalano emozioni immediate. Sì, su questo ci possono essere davvero pochissime discussioni, e chi compra un tagliando della lotteria istantanea lo fa soprattutto per questo motivo: per capire se in pochi secondi avrà una vita diversa, cambiata, da quella che potrebbe essere una vincita massima.

Ma ovviamente ci sono moltissimi e molto più “facili” da prendere, premi minori. Che si possono centrare attraverso il numero vincente oppure con uno dei tanti giochi bonus che ormai invadono le facciate del biglietto. Poi, c’è da ricordare, che ormai i nuovi Gratta e Vinci hanno praticamente distrutto quella che era una certezza: se spendi 5euro, ad esempio, la vincita minima è di 5euro. Non è più così, perché con il Vinci in Grande, uno degli ultimi in circolazione che ha già fatto la storia anche perché è quello che costa di più (25euro), la vincita minima è di 40euro. Quindi più alta di quello che si va ad investire. Ed è proprio di questo biglietto che adesso parliamo, visto che così come racconta Agimeg.it ha regalato una vincita di 500euro senza nessun numero vincente.

Gratta e Vinci, ecco come ha vinto

Il fatti è successo nella tabaccheria Mazzini in piazza Mazzini a Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta. E i 500euro sono arrivati attraverso il gioco bonus che si trova proprio in alto al tagliando. Bonus che vanno dai 100euro ai 500euro e grattati alla fine, dopo aver visto che, nei numeri vincenti, non c’è nulla.

Poi è passato in alto, e quindi ha scoperto proprio all’ultima opportunità, quella del bonus da 500euro, di aver trovato la banconota, il simbolo in questione, che gli ha regalato una gioia ormai inaspettata. Ovviamente il fortunato vincitore nemmeno ci credeva più, eppure proprio in pieno recupero – vedendola in ottica calcistica – ha piazzato il colpo vincente. Non che gli abbia cambiato la vita in questo caso, ma meglio di niente.