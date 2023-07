Ashley Harkleroad, dal tennis a OnlyFans: ma pure su Instagram infiamma

Ashley Harkleroad da un poco di tempo ha deciso di aprire un profilo OnlyFans, ma non dimentica Insagram: l’ultimo scatto è da brividi

Nel 2003 lei aveva raggiunto il suo best ranking mondiale: numero 39 nella classifica WTA. Passata una vita, ha deciso poi di cambiarla davvero la sua vita, visto che dai riflettori dei campi da tennis è passata a quella delle telecamere.

Telecamere che poi non si sono fermate nemmeno nel momento in cui è nato OnlyFans, il social per contenuti per adulti, dove tutte le pornostar hanno deciso di iscriversi. Ma non solo quelle che lo fanno di professione, ma anche molte donne che hanno deciso di piazzare delle foto o dei video non propriamente destinati ai minori così da guadagnarci sopra. Una scelta che ognuno può commentare come vuole. Anche Ashley Harkleroad ha deciso di puntare tutto sul social bianco e blu, che sono i colori che tutti mostrano quando annunciano della nuova apertura. Lo ha annunciato tramite Instagram un poco di tempo fa, anticipando inoltre di aver pubblicato un video insieme al marito. Ma questa sua popolarità, dovuta anche alla copertina di Playboy, si è accesa pure per i suoi scatti su questo social. Che lei non dimentica. E che ogni tanto aggiorna.

Ashley Harkleroad, c’è lo scatto in bikini

L’ultimo post regala una Ashley Harkleroad in bikini giallo che pare proprio sia il colore dell’estate. Non è la prima e nemmeno l’ultima che decide di piazzare una foto con un bikini o con un vestito di questo colore. Prima di lei lo avevano fatto Georgina Rodriguez e poi Susanna Giovanardi. Insomma, donne bellissime.

L’ex tennista in lettino, evidentemente, ha deciso di dare risalto alla sua bellezza in questo modo, con un primo piano dove mette in mostra quelle che sono le sue curve. Una donna come detto bellissima che ha deciso di cambiare vita nel corso degli anni. Dalla racchetta ai social il passo è breve. Non è stata la prima e abbiamo la netta sensazione che non sarà nemmeno l’ultima.