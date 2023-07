I pronostici di venerdì 28 luglio: Zweite Liga, Superligaen e amichevoli

I pronostici di venerdì 28 luglio: riparte il campionato cadetto tedesco con il big match tra Amburgo e Schalke 04. In campo anche Psg e Torino.

In questo fine settimana riparte la Zweite Liga (o Bundesliga 2), l’equivalente tedesca della nostra Serie B. Tra le protagoniste, quest’anno, c’è anche lo Schalke 04, che è retrocesso per la seconda volta nelle ultime tre stagioni. Il club di Gelsenkirchen è indubbiamente uno dei candidati alla promozione diretta, insieme alle blasonate Hertha Berlino e Amburgo.

Come da tradizione, si comincia con un big match: lo Schalke farà visita all’Amburgo, lo scorso anno beffato clamorosamente nei minuti finali dell’ultima giornata e costretto a disputare lo spareggio promozione/retrocessione, poi perso con lo Stoccarda. Entrambe non hanno affatto brillato nelle amichevoli precampionato, soprattutto in fase di non possesso palla: è probabile che di gol, sia da una parte che dall’altra, se ne vedano in abbondanza. In serata ci sono anche le prime partite dell’ultima giornata della Liga argentina: il Talleres secondo in classifica dovrebbe evitare la sconfitta sul campo del Newell’s, mentre è previsto equilibrio (e pochi gol) nella sfida tra Argentinos Juniors ed Estudiantes.

Pronostici altre partite

Tra le amichevoli in programma oggi c’è quella del Psg, che dopo il pareggio a reti bianche con l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, affronta i Cerezo Osaka nella tournée giapponese: stavolta i gol non dovrebbero mancare. In campo anche il Torino di Ivan Juric: i granata hanno già battuto 2-0 la Feralpisalò e vogliono ripetersi contro il Modena.

Vincenti

• Torino (in Torino-Modena, amichevole, ore 15:00)

• Burnley o pareggio (in Betis-Burnley, amichevole, ore 19:30) • Rapid Bucarest (in Rapid Bucarest-Botosani, Superliga Romania, ore 20:30) • Talleres o pareggio (in Newell’s-Talleres, Liga Profesional, ore 00:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Cerezo Osaka-PSG, amichevole, ore 12:20

• Amburgo-Schalke 04, Zweite Liga, ore 20:30 • LASK Linz-Rapid Vienna, Bundesliga austriaca, ore 20:30 • Royal Pari-Nacional Potosì, Division Profesional Bolivia, ore 01:30

Le partite da almeno un gol per squadra

• Viborg-Lyngby, Superligaen, ore 19:00

• Amburgo-Schalke 04, Zweite Liga, ore 20:30

• Union Saint Gilloise-Anderlecht, Pro League Belgio, ore 20:45

Il “clamoroso”

Pareggio in Argentinos Juniors-Estudiantes, Liga Profesional, ore 21:30