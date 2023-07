Tennis, i pronostici sui tornei Atp di venerdì 28 luglio

Tennis: Musetti va a caccia della seconda semifinale di fila ad Amburgo ma dovrà superare la sua bestia nera, il serbo Djere.

Per tornare in semifinale per il secondo anno consecutivo ad Amburgo, il campione in carica Lorenzo Musetti dovrà fare i conti con una delle sue bestie nere, il serbo Laslo Djere.

Il nativo di Senta non evoca ricordi positivi al talento carrarino, che contro di lui ha perso 5 partite su 7. Addirittura sulla terra rossa, la superficie più congeniale all’azzurro, l’attuale numero 18 al mondo non è mai riuscito ad avere la meglio (Sardegna, Cagliari, Marrakech e Bastad). Gli unici successi di Musetti sono arrivati sul veloce (Parigi-Bercy e Napoli). Insomma, ha sempre sofferto il tennis solido e con pochi fronzoli del giocatore balcanico, anche se l’ultimo confronto sul mattone tritato risale a un anno fa e da allora l’allievo di Simone Tartarini di passi avanti ne ha fatti parecchi, non solo in classifica. La sensazione è che stavolta dovrebbe farcela, nonostante i soliti blackout che l’hanno condizionato anche nel turno precedente con lo slovacco Misolic, andato in vantaggio di un set e poi rimontato (3-6 6-2 6-4). Previsti almeno tre set anche nel quarto di finale tra le due sorprese – ma non troppo – del torneo, il cinese Zhizhen Zhang ed il tedesco Daniel Altmaier.

Quest’ultimo, dopo aver battuto Sinner al Roland Garros, ieri si è preso anche lo scalpo del top10 Rublev, liquidato in due set. Ma dovrà fare attenzione a Zhang, ormai una vera e propria mina vagante, in particolar modo su questa superficie.

Tennis, insidia Munar per Sonego ad Umago

Il grande favorito per la vittoria ad Amburgo è senz’altro Casper Ruud, numero 4 al mondo e tra i migliori sulla terra. Ma il norvegese, sconfitto domenica scorsa nella finale di Bastad, finora non ha incantato, mostrandosi tutt’altro che invulnerabile.

Ruud ha lasciato per strada un set sia contro Baez che contro Garin ed anche l’esuberante Fils, il francese classe 2004, potrebbe metterlo in difficoltà. Alla fine il tre volte finalista Slam dovrebbe comunque farcela e lo stesso vale per il “padrone di casa” Alexander Zverev, favorito contro l’altro teenager francese, Van Assche.

Molto interessante anche il programma dei quarti di finale di Umago, dove ci sono ben due tennisti italiani. Lorenzo Sonego, dopo aver battuto l’altro azzurro Marco Cecchinato, è atteso da una potenziale maratona contro l’ostico spagnolo Munar, mentre Matteo Arnaldi, anche lui reduce dalla vittoria nel derby con Flavio Cobolli, ha tutto per sorprendere il ceco Jiri Lehecka, meno a suo agio sulla terra rossa. In Croazia sogna la semifinale anche il veterano Stan Wawrinka: lo svizzero è apparso in grande forma nonostante i 38 anni e dovrebbe superare l’ostacolo Carballes Baena. Si giocano i quarti anche sul cemento di Atlanta, torneo che ha visto il ritorno ad alti livelli del giapponese Kei Nishikori. La prova del nove, per il nipponico, si chiama Taylor Fritz, battuto tre volte su tre in passato. L’americano è favorito ma non avrà vita facile contro l’ex numero 4 del ranking mondiale.