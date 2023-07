Tennis, i pronostici sui tornei Atp di giovedì 27 luglio

Tennis: in serata riflettori puntati su Umago, dove andrà in scena l’altro derby azzurro tra Cecchinato e Sonego.

Questa è ufficialmente la settimana dei derby azzurri e dopo quello andato in scena ieri tra Cobolli e Arnaldi, vinto dal tennista ligure, oggi ad Umago tocca a Marco Cecchinato e Lorenzo Sonego incrociare le rispettive racchette. Tra i due c’è un solo precedente, molto datato: nel Challenger di Perugia, nel 2016, il siciliano la spuntò in tre set sul torinese.

Cecchinato, anche se lontano dai tempi migliori, sulla terra rossa è sempre un giocatore da non sottovalutare. Dopo l’eliminazione al primo turno a Bastad una settimana fa, nel torneo croato si è imposto in rimonta sul talentuoso russo Shevchenko (4-6 7-6 6-3). Per Sonego si tratta invece del debutto ad Umago 2023: essendo la seconda testa di serie, il piemontese ha approfittato di un bye e scenderà in campo direttamente nel secondo turno. L’attuale numero 43 al mondo ha qualche arma in più rispetto a Cecchinato, ma trattandosi di due tennisti imprevedibili prevediamo un match da almeno 20 game complessivi. Nella cittadina istriana il giapponese Taro Daniel, pur non amando particolarmente la terra rossa, può creare qualche problema allo spagnolo Carballes Baena, mentre il veterano Stan Wawrinka, dopo il successo su Misolic, dovrebbe superare anche l’ostacolo argentino Coria. La sorpresa del giorno può essere la vittoria del magiaro Marozsan, diventato famoso per aver sconfitto Carlos Alcaraz negli ultimi Internazionali d’Italia: rischia l’iberico Munar.

Tennis, impegno ostico per Rublev ad Amburgo

Spostandoci ad Amburgo, oggi tocca di nuovo ai due finalisti del torneo di Bastad, Andrey Rublev e Casper Ruud. Il russo ha avvertito un po’ di stanchezza al primo turno contro Zapata Miralles, salvando ben tre match point: non sarà semplice piegare l’ostico Altmaier.

Potrebbe non filare tutto liscio neppure per il norvegese, che affronterà lo specialista cileno Cristian Garin, con cui è in svantaggio nei precedenti. Ruud rimane favorito ma ci aspettiamo un match più lungo del previsto. Qualificazione alla portata anche per il classe 2004 Arthur Fils: la giovane speranza del tennis francese deve ancora fare il salto di qualità ma eliminare il veterano Lajovic non dovrebbe essere un problema. In serata i riflettori saranno infine puntati sul torneo di Atlanta, che inaugura lo swing sudamericano sul cemento. JJ Wolf si aggiudicherà verosimilmente il derby statunitense con Maxime Cressy, mentre il rientrante Kei Nishikori, dopo un esordio da urlo contro l’australiano Thompson, con ogni probabilità avrà la meglio anche nello scontro tutto asiatico contro il cinese Shang.