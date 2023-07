Tennis, i pronostici sui tornei Atp di mercoledì 26 luglio

Tennis: ad Amburgo Lorenzo Musetti prosegue nella difesa del titolo contro lo slovacco Kovalik. Derby azzurro invece ad Umago.

È rimasto in campo appena un’ora e 14 minuti Lorenzo Musetti nel match d’esordio contro lo svedese Elias Ymer, suo primo avversario nel torneo di Amburgo. Il carrarino ha iniziato con il piede giusto la difesa del titolo nell’Atp 500 tedesco, che lo scorso anno si aggiudicò grazie ad uno strepitoso successo ottenuto contro Carlos Alcaraz in finale.

Musetti partirà coi favori del pronostico anche contro lo slovacco Jozef Kovalik, rientrato nel tabellone principale come lucky loser dopo aver perso l’ultimo match di qualificazione proprio contro Ymer. Il numero 172 al mondo si è poi imposto in due set sul brasiliano Seyboth Wild. L’azzurro dovrebbe chiudere la pratica in due set, a patto che non sottovaluti un giocatore che una settimana fa a Bastad ha fatto lo sgambetto a Davidovich Fokina. Ad Amburgo oggi scendono in campo anche i due finalisti del torneo svedese: Andrey Rublev, che ha trionfato a Bastad domenica scorsa, e Casper Ruud. Entrambi approderanno senza troppi patemi al turno successivo, eliminando rispettivamente lo spagnolo Zapata Miralles e l’argentino Baez. Dovrebbe avanzare anche Laslo Djere, che dopo il netto successo su Etcheverry – l’argentino quest’anno ha giocato i quarti del Roland Garros – prevarrà anche sul suo connazionale Guido Pella, con cui è 3-1 sotto nei precedenti.

Tennis, ad Umago è derby tra Cobolli e Arnaldi

Ad Amburgo oggi tocca di nuovo al padrone di casa Alexander Zverev: per lui c’è il derby tedesco contro Maximilian Marterer. L’ex numero due al mondo ieri ha strapazzato lo slovacco Molcan in un’ora (6-0 6-3) e sembra in grado di superare anche il connazionale.

Nel torneo di Umago, in Croazia, si sfidano due italiani emergenti, Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Il ligure nel 2023 ha fatto quel salto di qualità atteso da tempo ed ora è stabile nella top 100. Una settimana fa a Bastad ha eliminato il finlandese Ruusuvuori ed ha portato Musetti al tie break del terzo set. Cobolli invece dopo aver superato le qualificazioni all’esordio si è preso l’illustre scalpo del veterano Marin Cilic, reduce da un lungo infortunio. Sarà una bella battaglia, ma Arnaldi è favorito. In Istria dovrebbero approdare ai quarti anche l’austriaco Ofner e l’ungherese Piros, impegnati rispettivamente contro l’australiano Popyrin e contro la wild card croata Prizmic. Chiude il programma giornaliero il match tra l’arrembante Jiri Lehecka ed il campione dello Us Open 2019 Dominic Thiem: l’austriaco non parte coi favori del pronostico ma dovrebbe rendere la vita difficile al giovane ceco.

In tarda serata si gioca anche sul cemento di Atlanta, negli Stati Uniti. Alex de Minaur se la vedrà con il connazionale Thanasi Kokkinakis ed ha buone probabilità di vittoria. Equilibrio anche nell’altro scontro fratricida tra Christopher Eubanks e Brandon Nakashima.