Cagliari-Inter, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Cagliari-Inter è una partita della seconda giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Nel Monday Night di Serie A l’Inter di Simone Inzaghi punta ad essere la quarta squadra a punteggio pieno dopo Milan, Napoli e Verona, le uniche finora a fare due su due. Nonostante un mercato che di dubbi ne ha lasciato parecchi, i nerazzurri all’esordio si sono imposti 2-0 sul Monza grazie alla doppietta del loro leader nonché giocatore più rappresentativo, Lautaro Martinez: gli anni passano ma l’argentino rimane un fattore.

L’Inter cercherà di replicare ai cugini rossoneri ed ai campioni d’Italia in carica ma per farlo dovrà prima fare i conti con una “vecchia volpe” come Claudio Ranieri, che a 70 anni suonati è stato capace di riportare il Cagliari in Serie A attraverso i playoff, centrando l’ennesima promozione in Sardegna dopo quelle raggiunte a cavallo degli anni ’80 e ’90. Non sarà semplice avere a che fare con i rossoblù, che già nella prima uscita si sono dimostrati una squadra coriacea e combattiva, pronta a lottare con le unghie e con i denti pur di mantenere la categoria e portare a casa l’obiettivo. Il Cagliari ha esordito con un buon pareggio (0-0) in casa del Torino di Ivan Juric e non ha avuto problemi nel contenere le folate offensive dei granata. Un avversario da prendere con le pinze, dunque, per Inzaghi. Che, per evitare di restare attardato nella lotta per il tricolore come avvenne (troppo presto) lo scorso anno, non può permettersi di sbagliare partite del genere. Il tecnico piacentino intanto attende con ansia l’arrivo di Benjamin Pavard: il francese, in uscita dal Bayern Monaco, andrebbe a completare il reparto arretrato, orfano di Skriniar.

Cagliari-Inter: le ultime notizie sulle formazioni

Ranieri non potrà contare su Lapadula, fuori per almeno 2 mesi, oltre che sullo sfortunato Rog, la cui stagione è già finita. Assenti anche Mancosu e Gaston Pereiro. Il modulo scelto dal tecnico romano sarà il 4-4-2: ad affiancare Pavoletti (favorito su Luvumbo) in attacco toccherà al giovane talento Oristanio, cresciuto proprio nelle giovanili dell’Inter.

Nell’Inter dovrebbe farcela in extremis Darmian, che completerà il terzetto difensivo con de Vrij e Bastoni. Niente da fare invece per Acerbi, ancora indisponibile. A centrocampo sia Calhanoglu che Mkhitaryan, mentre davanti è ballottaggio tra Thuram e Arnautovic.

Come vedere Cagliari-Inter in diretta tv e in streaming

Cagliari-Inter, in programma lunedì alle 20:45 all’Unipol Domus di Cagliari, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi in anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

I sardi non battono l’Inter dal 2019 e gli ultimi quattro confronti sono stati appannaggio dei nerazzurri. La squadra di Inzaghi potrebbe non trascorrere una serata tranquilla in Sardegna, vista la grande organizzazione in fase di non possesso del Cagliari di Ranieri, ma alla lunga la maggiore qualità dei vicecampioni d’Europa sarà determinante. L’entusiasmo che si respira all’Unipol Domus potrebbe però contagiare i padroni di casa: probabile che anche i rossoblù andranno a segno, seguendo il trend che da otto gare di fila vede uscire il segno gol negli scontri in terra sarda tra le due squadre.

Le probabili formazioni di Cagliari-Inter

CAGLIARI (4-4-2): Radunovic; Zappa, Dossena, Obert, Augello; Nandez, Makoumbou, Sulemana, Azzi; Pavoletti, Oristanio.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

Il Cagliari riuscirà a segnare almeno un gol? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 1-2