Rayo Vallecano-Atletico Madrid, Liga: tv, streaming, formazioni, pronostici

Rayo Vallecano-Atletico Madrid è una partita della terza giornata della Liga e si gioca lunedì alle 21:30: formazioni, pronostici, tv e streaming.

La terza giornata della Liga si chiude con il derby madrileno tra il sempre più sorprendente Rayo Vallecano, che può addirittura sognare di restare a punteggio pieno dopo due partite – sarebbe l’unico a riuscirci insieme ai “cugini” del Real Madrid – e l’Atletico Madrid di Diego Simeone, reduce da un pareggio a reti bianche a Siviglia contro il Betis.

I Colchoneros avevano esordito con una vittoria per 3-1 ottenuta ai danni del neopromosso Granada ma in Andalusia si sono dovuto accontentare di un punto. Tuttavia, non è stata una grande prestazione quella offerta al “Villamarin”, contro una possibile diretta concorrente: Oblak e compagni si sono limitati a contenere gli attacchi della formazione di Manuel Pellegrini. Ai punti il Betis avrebbe meritato qualcosa in più ma l’Atletico è riuscito, grazie alla sua proverbiale organizzazione in fase di non possesso, a tenere la porta inviolata. Nella trasferta di Vallecas dovranno non potranno permettersi di prendere sottogamba i Matagigantes, che a quanto pare non stanno soffrendo per nulla l’addio del loro ex allenatore Iraola, oggi al Bournemouth in Premier League. Finora due vittorie su due per i biancorossi di Francisco Rodriguez, che hanno approfittato di un calendario favorevole, battendo Almeria e Granada fuori casa, entrambe con il risultato di 0-2.

L’Atletico ha ovviamente una caratura diversa e c’è tanta curiosità su come si comporterà il Rayo contro una squadra del calibro dei Colchoneros, molto solida nella propria metà campo. Rodriguez schiererà una formazione simile a quella che ha piegato il Granada lo scorso fine settimana, con l’unico dubbio in attacco tra il recuperato de Tomas e Nteka. Simeone invece deve scegliere uno tra Depay e Morata. Out Reinildo, Gimenez e Koke.

Come vedere Rayo Vallecano-Atletico Madrid in diretta tv e streaming

Rayo Vallecano-Atletico Madrid è una gara valida per la terza giornata della Liga ed è in programma lunedì alle 21:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano e moltissimi altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc, telefonini o tablet.

Il pronostico

Potrebbe essere una partita più equilibrata del previsto, tra due squadre che finora hanno subito a malapena un gol in due. L’Atletico Madrid non perde da sei partite contro i suoi concittadini ed anche stavolta dovrebbe riuscire ad evitare la sconfitta in un match in cui le reti complessive saranno verosimilmente meno di quattro.

Le probabili formazioni di Rayo Vallecano-Atletico Madrid

RAYO VALLECANO (4-2-3-1): Dimitrievski; Balliu, Lejeune, Aridane, Espino; Valentín, Unai López; Isi, Trejo, Álvaro; Nteka.

ATLETICO MADRID (5-3-2): Oblak; Molina, Savic, Witsel, Hermoso, Carrasco; De Paul, Pablo Barrios, Saúl; Griezmann, Depay.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1