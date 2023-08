Granada-Rayo Vallecano, Liga: tv, streaming, formazioni, pronostici

Granada-Rayo Vallecano è una partita della seconda giornata della Liga e si gioca lunedì alle 21:30: formazioni, pronostici, tv e streaming.

È iniziato con una prevedibile sconfitta al Civitas Metropolitano contro l’Atletico Madrid il campionato del Granada, tornato subito in massima serie dopo un anno vissuto in Segunda Division. Gli andalusi, guidati da Paco Lopez, hanno perso 3-1 ma il risultato finale maschera, per così dire, una prestazione non del tutto negativa.

Se il punteggio è rimasto in bilico addirittura fino all’ottavo minuto di recupero, quando una rete di Marcos Llorente ha scritto la parola fine sul match, è merito della prova arcigna del Granada, capace di impensierire – e non poco – gli uomini del “Cholo” Simeone. Tra i migliori in campo, non solo per il momentaneo gol dell’1-1, il giovane centravanti Samuel Omorodion: il classe ’04 ha davvero impressionato, al punto da convincere lo stesso Atletico Madrid a sborsare i sei milioni della clausola ed a portarlo in quattr’e quattr’otto nella capitale iberica. Granada che dunque si ritrova da un giorno all’altro senza il suo centravanti più talentuoso, costretto a sostituirlo quanto prima sul mercato. Contro il Rayo Vallecano, nel posticipo che chiude la seconda giornata, Paco Lopez dovrà schierare Puertas nel ruolo di seconda punta accanto all’albanese Uzuni. Dovrebbe partire dal 1′ anche l’ex romanista Villar, tra i più intraprendenti nella sfida del Metropolitano.

I madrileni si presentano allo stadio “Nuevo del Los Carmenes” con l’umore alto: all’esordio si sono imposti 2-0 in casa dell’Almeria. Decisivi due calci di rigore di Isi Palazon e Nteka che hanno chiuso sostanzialmente archiviato la pratica dopo mezz’ora.

Buona la prima per il nuovo tecnico franjirrojo Francisco Rodriguez, che ha raccolto la pesante eredità del predecessore Iraola, oggi allenatore del Bournemouth in Premier League dopo le ottime stagioni trascorse sulla panchina dei Matagigantes di Madrid.

Come vedere Granada-Rayo Vallecano in diretta tv e streaming

Granada-Rayo Vallecano è una gara valida per la seconda giornata della Liga ed è in programma lunedì alle 21:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano e moltissimi altri eventi collegati alla piattaforma . Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc, telefonini o tablet.

Il pronostico

Seconda trasferta consecutiva per il Rayo Vallecano, reduce da un esordio positivo in casa dell’Almeria. I madrileni sembrano avere le carte in regola per fare bene anche a Granada, in un match in cui entrambe dovrebbero realizzare almeno una rete per parte.

Le probabili formazioni di Granada-Rayo Vallecano

GRANADA (4-4-2): André; Ricard, Rubio, Ignasi Miquel, Carlos Neva; Gumbau, Gonzalo Villar, Melendo, Bryan; Antonio Puertas, Uzuni.

RAYO VALLECANO (4-2-3-1): Dimitrievski; Balliu, Lejeune, Aridane, ‘Pacha’ Espino; Valentín, Unai López; Isi, Trejo, Álvaro; Nteka.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2