Formazioni ufficiali Milan-Napoli: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Milan-Napoli, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida in programma a San Siro. Ecco le ultime dritte.

Tutto pronto a San Siro per il fischio d’inizio di Milan-Napoli. Il confronto tra i rossoneri e gli Azzurri potrebbe rappresentare un crocevia importante per la stagione delle due compagini, a caccia di continuità di rendimento e prestazioni. In attesa della sfida della Juve, impegnata domani sera contro l’Udinese, il Milan di Pioli vuole continuare a rosicchiare terreno ai bianconeri; il Napoli, invece, intende dare continuità ai due successi sofferti ma preziosi ottenuti contro Salernitana ed Hellas Verona. Ecco le scelte dei due allenatori:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Adli, Bennacer; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli.

NAPOLI (3-5-1-1): Gollini; Ostigard, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Mazzocchi; Kvaratskhelia, Simeone. All. Mazzarri.

Milan-Napoli, il pronostico marcatori

Salvo clamorosi ribaltoni sarà il Milan la squadra che proverà a tessere le trame di gioco più importanti della gara. Il Napoli visto all’opera nelle ultime uscite è infatti una squadra molto diversa da quella ammirata lo scorso anno. Molto probabilmente gli Azzurri proveranno a tenere basso il proprio baricentro per sfruttare eventuali ripartenze. La qualità della trequarti del Diavolo, però, è un fattore tutt’altro che trascurabile. Reduce da una stagione piena di luci ed ombre, non è escluso che Leao riesca a trovare il bandolo della matassa con una giocata delle sue. La sua qualità e i suoi strappi in questo genere di partite sarà una traccia troppo importante per i rossoneri per non essere sfruttata. In alternativa occhio a Pulisic: l’ex Chelsea nelle partite decisive si esalta e spesso “Capitan America” si fa trovare al posto giusto nel momento giusto. Un suo gol non è affatto da escludere.

Milan-Napoli, probabili ammoniti e tiratori

Spesso determinante quando chiamato in causa, Loftus Cheek è uno dei cuori pulsanti del Milan. Riscopertosi decisivo anche in zona gol, il centrocampista inglese è salito progressivamente di rendimento. La fisicità e gli inserimenti con i quali ha impreziosito le ultime prove ufficiali sono elementi sufficienti per poterlo inserire nei papabili tiratori della gara. Potrebbe scaldare i guanti di Gollini con una conclusione delle sue anche Theo Hernandez, ritornato in pianta stabile a sfrecciare sulla corsia mancina. Sul versante opposto, invece, in veste di tiratori occhio soprattutto a Zielinski (ritornato titolare) e Anguissa.

La posta in palio è molto alta e i margini di errori sempre più risicati. Abbottonando il centrocampo, Mazzarri proverà ad inaridire le fonti di gioco avversarie sulla falsa riga di quanto successo contro l’Inter. Mazzocchi da una parte ed Ostigard dall’altra, però, potrebbero faticare ad interpretare al meglio alcuni scivolamenti difensivi nel caso in cui il Milan dovesse riuscire a variegate le proprie soluzioni tattiche. Il rischio giallo per i due è molto alto. Potrebbe finire sul taccuino del direttore di gara anche Calabria, non sempre perfetto nelle sue chiusure e spesso macchinoso. Piace anche la candidatura di Adli tra i possibili ammoniti.