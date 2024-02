Bari-FeralpiSalò e Lecco-Cosenza, Serie B: tv, formazioni, pronostici

Bari-FeralpiSalò e Lecco-Cosenza sono valide per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B: dove vederle in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici

Alla sua prima sulla panchina del Bari, Beppe Iachini, che ha preso il posto di Pasquale Marino, ha piazzato un’importante vittoria, una di quelle che possono risollevare le sorti della stagione dei galletti. E per i pugliesi il calendario adesso viene in aiuto, visto che c’è un altro match interno contro la FeralpiSalò di Zaffaroni, una formazione costruita evidentemente con un altro obiettivo, quello della salvezza.

Il Bari non può perdere questa occasione, è evidente. Altri tre punti – in casa, dove il cammino non è stato dei migliori – significherebbero nella peggiore delle ipotesi avvicinare in maniera sensibile i playoff. Nella migliore, invece, essere dentro anche se appare complicato in questo turno. Insomma, non possiamo avere il minimo dubbio su chi si prenderà questi tre punti.

E mette in palio dei punti pesantissimo anche Lecco-Cosenza. I padroni di casa sono ultimi in classifica, mentre i calabresi vorrebbero rilanciarsi in una situazione più serena. Diciamo che non è una gara da vittoria interna, nonostante il Lecco abbia cambiato allenatore sollevando Bonazzoli dall’incarico e affidandosi ad Aglietti. Quindi occhio al pari in questo match. Ma occhio soprattutto ad una possibile affermazione ospite. Che noi preferiamo.

Come vedere Bari-FeralpiSalò e Lecco-Cosenza in diretta tv e in streaming

Bari-FeralpiSalò e Lecco-Cosenza sono in programma sabato 17 febbraio. Entrambe alle 14:00. Si potranno vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Bari-FeralpiSalò

Il Bari ha una grossa opportunità e la sfrutterà. La cura Iachini quindi dovrebbe iniziare davvero a dare i suoi frutti. Match che regalerà quasi certamente una vittoria alla formazione di casa mettendo in difficoltà la FeralpiSalò di Zaffaroni.

Le probabili formazioni

BARI (4-3-1-2): Brenno; Dorval, Di Cesare, Vicari, Ricci; Maita, Benali, Edjouma; Menez; Puscas, Nasti.

FERALPISALO’ (3-5-2): Pizzignacco; Balestrero, Ceppitelli, Martella; Bergonzi, Kourfalidis, Fiordilino, Di Molfetta, Tonetto; Butic, La Mantia.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0