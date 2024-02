Parma-Pisa e Reggiana-Ternana, Serie B: tv, formazioni, pronostici

Parma-Pisa e Reggiana-Ternana sono valide per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B: dove vederle in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici

Sei punti sulla terza in classifica. Non un bottino grosso, ma sicuramente un buon margine per il Parma. Che non si ferma, anzi. Vince e convince e continua la propria scalata verso la massima serie. Gli uomini di Pecchia stanno dimostrando sul campo a suon di ottime prestazioni di meritare questo traguardo, e contro il Pisa in casa potrebbero mettere un altro tassello verso l’avvicinamento alla Serie A. Sì, non si possono avere dubbi.

Troppo differenti i valori in campo, nonostante Aquilani arrivi a questo match dopo la bella vittoria sulla Sampdoria che ha ridato un poco di fiato ad una squadra che stava vivendo un momento un poco così. Ma su questa partita non possono davvero esserci dubbi.

Ce ne stanno, invece, anche se la Reggiana parte favorita, nel match tra la formazione di Nesta e quella di Breda. Soprattutto per quello che sono riusciti a fare gli emiliani nello scorso weekend che sono andati a pareggiare sul campo della Cremonese. Un punto pesantissimo per i granata che hanno allungato a sette la striscia di risultati utili. E contro la Ternana dovrebbero e potrebbero essere otto. Ma con una vittoria, e non con un pareggio. La Reggiana infatti ha messo in evidenza delle qualità importanti e soprattutto tra le mura amiche concede pochissimo. Sì, è altrettanto vero che pareggia anche molto, ma stavolta i tre punti sono quasi assicurati.

Come vedere Parma-Pisa e Reggiana-Ternana in diretta tv e in streaming

Parma-Pisa e Reggiana-Ternana sono in programma sabato 17 febbraio. Entrambe alle 14:00. Si potranno vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Parma-Pisa

Parma senza problemi contro un Pisa comunque in salita. Match che vedrà uscire vittoriosa la squadra di Pecchia che continuerà la propria corsa alla massima serie. Fino al momento il cammino è stato nettissimo e con pochi scossoni. E non è questo il weekend nel quale ne potrebbero arrivare.

Le probabili formazioni

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Delprato, Balogh, Circati, Coulibaly; Estevez, Sohm; Man, Bernabé, Benedyczak; Bonny.

PISA (3-4-2-1): Nicolas; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Barbieri, Marin, Touré, Veloso; Arena, Esteves; Torregrossa.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0